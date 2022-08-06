نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً هنا” نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شيء أهم من نتيجة الثانوية العامة 2022 المصرية، في عمليات البحث خلال الساعات القليلة القادة، عبر محركات البحث المختلفة، من قبل قرابة 800000 طالب وطالبة أدوا أمتحانات الدور الأول، واليوم يترقبون إعلان النتيجة، ليحصدوا تعب عام كامل من المذاكرة والسهر، وتتمنى أسر الطلاب أن تكون النتائج جيدة هذا العام عن نتيجة الأعوام السابقة، وكما هو متبع يتم إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمي، ولا يوجد أي موقع أخر للاستعلام ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم لينك النتيجة المحدث، وطريقة الحصول على النتائج بالدرجات في كل مادة والنسبة المئوية.

ستعلن #وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك. pic.twitter.com/bDvYuI0fNm — طارق شوقي (وزير التربية والتعليم) (@TarekShawky907) ستعلن #وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك. pic.twitter.com/bDvYuI0fNm — طارق شوقي (وزير التربية والتعليم) (@TarekShawky907) August 5, 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح عبر أكثر من قناة تلفزيونية أن أي أخبار متداولة عن نسب النجاح العامة للثانوية العامة، غير دقيقة ولا تستند إلي أي مصادر رسمية ولا يمكن أي جهة معرفة نسب النجاح قبل إعلانها من قبل الوزارة، وأضاف أن موعد إعلان النتيجة هو الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري قبل يوم 2022/08/07 كحد أقصى، ومن المنتظر أن يتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وقبل إعلان النتائج سوف يعلن وزير التربية والتعليم، من خلال مؤتمر صحفي يحضره جميع مندوبي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن أسماء الطلبة الأوائل في كل شعبة على حدا، وكذالك يعلن نسبة النجاح العامة للثانوية العامة ونسب النجاح في كل شعبة على حدا، وبعدها ترفع النتائج على موقع الوزارة للطلاب، حتى يدخلوا ويسجلوا البيانات المطلوبة للاستعلام الإلكتروني وتكون النتائج متوفرة بعدها في مقار المدارس بجميع المحافظات.

موقع أستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم الاستعلام الإلكتروني عن النتائج، في ظل التحول الرقمي في كافة القطاعات وفيما يلي طريقة الحصول على النتيجة.

الدخول على لينك وزارة التربية والتعليم المصرية moe.gov.eg .

. ثم الدخول على بوابة الثانوية العامة thnawya.emis.gov.eg

تحديد الشعبة الدراسية التي تدرس بها ” علمي، أدبي “.

تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام الاسم ورقم الجلوس والمحافظة.

الضغط على بحث أو عرض النتيجة لتظهر النتيجة بالدرجات في كل مادة وكذالك نسبة النجاح.

موقع وزارة التربية والتعليم

صرفت الدولة المصرية مليارات الجنيهات على تحديث البنية التكنولوجية، ورفع كفاءتها في ظل التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلي تقديم كافة الخدمات إلكترونياً، توفيراًُ للوقت والجهد على المواطنين ووزارة التربية والتعليم في طليعة الوزارات التي طورت بنيتها التكنولوجية، واليوم أصبح موقع الوزارة مهيئ لتحمل دخول الأعداد الكبيرة من الطلاب وأقاربهم، للاستعلام عن النتائج إلكترونياً دون مشاكل تقنية كما كان يحدث في السابق.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية

كما أشرنا في صدر المقال فأن النتيجة تم تحديد موعد إعلانها من قبل الوزارة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وبناءً عليه فأنها سوف تعلن اليوم السبت الموافق 6/8/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حسب ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم طارق شوقي على صفحته الرسمية عبر تويتر.