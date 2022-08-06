بالفيديو : كمين أمني للقبض على فارض اتاوات في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 05:32 مساءً - دوت الخليج :- نصب فريق من البحث الجنائي اليوم الخميس كمينا لفارض اتاوات في منطقة مرج الحمام بعمان .

وقال مصدر : ان الفريق ارتدى ملابس تطبيق طلبات كي تتم عملية القبض على فارض الاتاوات .

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