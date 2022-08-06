نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الضريبة : فرض ضرائب على مشاهير وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعدالة على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 05:32 مساءً - دوت الخليج :- قال المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطروانة، الخميس، إن الدائرة تمتلك طرقا عدة لمتابعة الإيرادات المالية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وتدقيق الأرقام ومقارنتها مع الإفصاحات المالية لهم، وفق الممارسات العالمية، والإطار التشريعي والقانوني.
وأكد الطراونة : أن الدائرة ستستخدم الطرق المتاحة كافة لفرض الضرائب على مشاهير وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعدالة، وفقا للمبالغ الحقيقية التي تحصلوا عليها ، وفق المملكة .
ولفت إلى التطور التكنولوجي للدائرة، في مجال التدقيق والتحصيل الضريبي، والتواصل والتعاون مع الجهات الدولية كافة، التي ستساعد بتطبيق الممارسات الدولية على المشاهير في الأردن من مختلف الجنسيات، والمكلفين أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضريبة : فرض ضرائب على مشاهير وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعدالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.