الضريبة : فرض ضرائب على مشاهير وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعدالة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 05:32 مساءً - دوت الخليج :- قال المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطروانة، الخميس، إن الدائرة تمتلك طرقا عدة لمتابعة الإيرادات المالية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وتدقيق الأرقام ومقارنتها مع الإفصاحات المالية لهم، وفق الممارسات العالمية، والإطار التشريعي والقانوني.

وأكد الطراونة : أن الدائرة ستستخدم الطرق المتاحة كافة لفرض الضرائب على مشاهير وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعدالة، وفقا للمبالغ الحقيقية التي تحصلوا عليها ، وفق المملكة .



ولفت إلى التطور التكنولوجي للدائرة، في مجال التدقيق والتحصيل الضريبي، والتواصل والتعاون مع الجهات الدولية كافة، التي ستساعد بتطبيق الممارسات الدولية على المشاهير في الأردن من مختلف الجنسيات، والمكلفين أيضا.