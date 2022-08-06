نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصاد … نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع نتيجة الثانوية العامة المصرية emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022، أهم كلمات البحث الآن على مؤشر البحث جوجل، بالتزامن مع تصريحات وزير التربية والتعليم بأن نتائج الثانوية العامة، سيتم إعلانها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، هذا وتؤكد مصادر بوزارة التربية والتعليم على الانتهاء فعلياً من أعمال التصحيح، وأعلن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، عن الموعد الرسمي لإعلان النتيجة، وهو اليوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسيتم وإعلانها مباشرةً من خلال موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نهاية العام 2022 للصف الثالث الثانوي، نحو 707 ألف و992 طالب وطالبة وسط عدد من الإجراءات لمنع الغش، خلال فترة الامتحانات التي بدأت من الإثنين 20 يونيو وحتي الخميس الموافق 21 يوليو 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نغطي أهم الأخبار التي تهم مختلف الفئات، لذا نوفر لكم الرابط الرسمي لاستخراج النتائج وقت إعلانها.

ستعلن #وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك. pic.twitter.com/bDvYuI0fNm — طارق شوقي (وزير التربية والتعليم) (@TarekShawky907) ستعلن #وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك. pic.twitter.com/bDvYuI0fNm — طارق شوقي (وزير التربية والتعليم) (@TarekShawky907) August 5, 2022

موقع نتيجة الثانوية العامة

الدخول على الموقع الإلكتروني “moe.gov.eg“.

أو الدخول المباشر على “thanwya.emis.gov.eg“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إعلان أسماء الأوائل لكل شعبة، على أن يتم إعلان النتيجة للصف الثالث الثانوي الدور الأول 2022، من خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة لعرض تفاصيل النتيجة، وسيتم إتاحة النتائج إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وننوه بأنه قد يشهد الموقع ضغط خلال البحث عن النتيجة مما قد يؤثر على سرعة الفتح، ولكن يجب المحاولة مرة أخري حتي الحصول على النتيجة ونتمنى للجميع التوفيق.

أوائل الثانوية العامة 2022

تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بتحديد أسماء الأوائل خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك للثلاث شعب “العلمي علوم، علمي رياضة، الأدبي”، على أنه سيتم الاختيار للعشرة الأوائل حسب الأعلى في الدرجات ونسبة النجاح، وفي حالة تساوي الدرجات والنسبة يتم اللجوء للتسلسل الأبجدي، وعقب إعلان النتائج سيحصل الطلاب الناجحين على شهاداتهم بعد حوالي يومين من إعلانها، نظراً للتحديثات التي أجرتها الوزارة على نظام الشهادات لتكون أمنه لا يتم تحريفها أو تزويرها.

وزارة التربية والتعليم المصرية

تهتم وزارة التربية والتعليم المصرية برفع مستوي التعليم واستحداث أفضل الأنظمة التعليمية العالمية.

وبدأ التطوير منذ سنوات مع كل مرحلة من المراحل التعليمية بدايةً من رياض الأطفال مروراً بالمرحلة الابتدائية.

والمرحلة الثانوية لها النصيب الأكبر في عملية التحديث والتطوير، لتخريج جيل قادر على خدمة الوطن بما يتناسب مع التطور الحاصل حالياً.