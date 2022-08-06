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عمر شويل - جدة رابط موقع تسجيل ضباط الجيش الكويتي 2022، نجد أن هناك تساؤلات متعددة حول الرابط الذي من خلاله يستطيع الطلبة من التسجيل عليه، لكي يتمكنوا من الالتحاق بالعمل في القوات المسلحة بالكويت، حيث أنها خاصة بالأشخاص الذين حصلوا على المؤهل الجامعي، ويريدون أن يخطوا تلك الخطوة المستقبلية، واليوم حصلنا لكم على الرابط المباشر الذي من خلاله تتمكنون من الانتقال الفوري لموقع التسجيل.

رابط موقع تسجيل ضباط الجيش الكويتي 2022

متاح الآن لجميع الطلاب الموجودين بأراضي الكويت أن يقوموا بالتسجيل في المواقع الخاصة بكلية علي الصباح تلك المؤسسة العسكرية الرائعة من خلال كلية علي الصباح العسكرية.

ولكن يجب الانتباه إلى أنه يجب الانتباه إلى أمر هام قبل عملية التسجيل، وهو وجوب توافر كافة الشروط التي سنذكرها لكم في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم للدخول لتلك الكلية من الأشخاص الحاملين للجنسية الكويتية.

أن يكون حاملًا للصفات الجيدة، ولديه سمعة طيبة، وحسن السير، والسلوك، ومظهره جيد كذلك.

ألا يكون قد تم الحكم عليه في أي أمر سواء كانت جنحة، أو أمر ما مخل بالآداب، والشرف.

بالإضافة يجب ألا يكون هذا المتقدم قد حصل على فصل من أي وظيفة بما يوافق الأحكام القضائية، أو بقرارات تأديبية.

ويجب أن ينتبه المتقدم إلى ضرورة تمتعه بالصحة الجيدة، وذلك بالنظر إلى الشروط المقررة.

ويجب أيضًا أن يكون حاصل على إحدى المؤهلات التي تقرها شروط الالتحاق بالكلية.

طريقة التسجيل في الجيش الكويتي

بعدما ذكرنا لكم الرابط الخاص بالتسجيل على الموقع الخاص بالالتحاق بضباط الجيش الكويتي، سنوضح لكم خطوات التسجيل.

بعد الذهاب على الموقع الرسمي المذكور أعلاه، والانتقال لصفحة التسجيل عليك أن تكتب كافة البيانات الأساسية الموضحة أمامك في الاستمارة الخاصة بالتسجيل.

عليك أن تدرج المعلومات المدونة على شهادتك الدراسية بشكل صحيح، والتقدير بالإضافة للاسم الخاص بالجامعة التي تخرجت منها.

اضغط على القوة التي تريد أن تلتحق بها.

اترك كافة الوسائل التي تمكنهم من التواصل معك.

ومن ثم اذهب على الأيقونة التي من خلال تنشئ ملف.

وإذا تم اختيارك تأكد أنهم سيتواصلون مع على الفور.

وهكذا أعزائي قدمنا لكم أكبر قدر من المساعدة من خلال إدراج رابط موقع تسجيل ضباط الجيش الكويتي 2022.