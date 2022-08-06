نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار الرخصة المهنية للمعلمين وشروط الحصول عليها لكافة المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد في المملكة العربية السعودية عدد لا بأس به من المعلمين والمعلمات من خريجي الجامعات الوافدين الذين يحاولون اصدار الرخصة المهنية لمزاولة المهنة بشكل طبيعي، لذا وجب علينا إخباركم بأهم الشروط الواجب توافرها في المعلم والمعلمة من أجل الحصول على الرخصة بكل بساطة، وهذا ما سنقوم بعرضه عليكم من خلال السطور القادمة.

اصدار الرخصة المهنية

هناك عدد من الشروط الهامة التي على المعلم والمعلمة استيفائها للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، وهي كالتالي:

أن يحصل المتقدم على طلب الرخصة المهنية على المؤهل المناسب.

كما يجب أن يكون المعلم أو المعلمة لديهم خبرة مناسبة حسب كل مستوى من الرخصة، وحسب لائحة المهنة التي تم التقديم بها.

أيضا اجتياز المتقدم اختبارات تربوية، تخصصية مع تواجد شهادة سارية وأن يكون المتقدم قد حاز على تقديرات لا بأس بها في كل اختبار.

بالإضافة إلى ذلك يشترط ألا يمر أكثر من عام على نتيجة الاختبارات.

شروط الحصول على رخصة معلم ممارس

في حالة اجتياز الاختبارات والحصول على درجات ما بين الخمسين بالمائة والتسعة وستين بالمائة، فيمكن للمتقدم أن يقدم على رخصة ممارس عام، وتستوجب توافر بعض الشروط منها ما يلي:

حصول المتقدم على شهادة عليا جامعية.

كما يجب أن تستوفي به الشروط التي تقوم بتحديدها وزارة التعليم.

أيضا يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على التقدير المناسب الذي طلبته الجهة المعنية.

شروط الحصول على رخصة معلم خبير

عند اجتياز الاختبارات التي وضعتها الوزارة للمعلمين وحصولك على درجة تبدأ من الخمسة وثمانين بالمائة فيما أعلى فيمكنك التقدم للحصول على رخصة معلم خبير، ولكن بعد استيفاء الشروط التالية:

حصولك على شهادة جامعية عالية وذلك بعد التأكد من الشروط التي أصدرتها الوزارة.

كما يجب أن تكون قد أتممت الوقت المحدد في قائمة الوظائف التعليمية حتى تكون معلم خبير وذلك حسب مؤهلك الجامعي.

أيضا يشترط أن تكون وصلت للدرجة التي حددتها الهيئة للحصول على رخصة معلم خبير.

في نهاية مقال اصدار الرخصة المهنية فقد أوضحنا لكم أهم الشروط الواجب توافرها في المعلم للحصول على رخصة معلم. كما أوضحنا الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة معلم ممارس. وشروط الحصول على رخصة معلم خبير.