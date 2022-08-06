هنا.. استظهار نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي تم الإعلان عن أنها سوف يتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني اليوم وذلك حتى يتمكن الجميع مع معرفة الدرجات التي حصلوا عليها والمجموع الكلي لهم في تلك المرحلة التي تعد أهم المراحل الدراسية في مصر، حيث أنها ما تؤهل الطالب إلى الالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة وفقا للمجموع الحاصلين عليه، وذلك بعد أن يتم فتح باب التنسيق خلال الفترة المقبلة ليقوم كل طالب بإدخال الرغبات الخاصة به ويتم بعد ذلك إعلان نتيجة التنسيق، ولذلك فإن الجميع يهتم بمعرفة المجموع الخاص به في الثانوية العامة، وذلك من خلال إعلان النتائج اليوم بعد انتظار كبير من جانب جميع الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور من خلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن موعد إعلان النتائج، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية عن أنتهاء تصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب ورصد درجاتهم ومراجعة كافة النتائج للتأكد من صحتها، كما تم الإعلان عن اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالأمس، كما سيتم إعلان نتائج لجميع الطلاب اليوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وقامت الوزارة بتحديد الموعد حتى يعلم جميع الطلاب ويستطيعوا الحصول على النتيجة فور صدورها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

وقامت وزارة التربية والتعليم بتوفير النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم، وذلك حتى يكون الاستعلام عنها سهل على جميع الطلاب، ولا يكونوا في حاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية، كما تم الإعلان أن النتائج سوف تكون متوفرة أيضا في المدارس صباح الغد الأحد، وذلك للطلاب الذي لا يتوفر لديهم خدمة الإنترنت، ولكن في حالة توفرها يمكنك الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

الضغط على “نتائج الثانوية العامة 2022”.

إدخال رقم الجلوس.

أضغط على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

ترقب الطلاب لنتائج الثانوية العامة

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الترقب لنتائج الثانوية العامة والتي كان ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور منذ أن انتهت الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي، وذلك حتى أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالنتيجة وتم اعتمادها أمس من قبل الدكتور طارق شوقي.