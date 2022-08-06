استعلام عن دعم مربي المواشي وشروط الحصول علية عبر موقع mewa.gov.sa

يبحث الكثير من الأشخاص الآن عن كيفية استعلام عن دعم مربي المواشي الذي قامت بتقديمه الحكومة في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة كل من يقوم بتربية المواشي وذلك لكي تقوم بإمداده بالدعم الذي يجعله يستطيع تطوير مشروعه، واستخدام أساليب وطرق حديثة في تربية المواشي، ومن خلال ذلك المقال يتم التعرف على طريقة الاستعلام.

استعلام عن دعم مربي المواشي

يوجد بعض الخطوات التي يتم اتباعها لكي يتم الاستعلام عن الدعم وهذه الخطوات كالآتي:

الدخول على الموقع الرسمي بهيئة البيئة والزراعة والمياه وذلك من خلال موقع وزارة البيئة الرسمي.

بعد ذلك يتم الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

يتم الضغط على خدمة الاستعلام.

بعدها يتم الضغط على الاستعلام عن معاملات.

يتم اختيار الاستعلام عن دعم مربي مواشي.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة لكي يتم إتمام عملية الاستعلام.

بعد إدخال كافة البيانات يتم الضغط على أيقونة الاستعلام، وبعدها سوف تظهر جميع المعلومات التي يود الأشخاص معرفتها.

شروط الحصول على دعم مربي مواشي

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد الحصول على دعم مربي مواشي ومن ضمن هذه الشروط الآتي:

يجب أن يكون هذا الشخص يحمل الجنسية السعودية.

بينما لا بد أن يكون لديه خبرة كبيرة في مجال تربية المواشي وليس من صغار مربي المواشي.

كما يجب أن يكون لا يشغل أي وظيفة في المملكة سواء في القطاع العام أو الخاص.

أيضا يجب أن لا يقل سنه عن 21 عام.

علاوة على ذلك يجب أن لا يكون عليه أي قضايا أو سبق وتم سجنه.

كما يجب أن يتوافر به كافة الشروط الصحية التي تحددها الوزارة لتربية المواشي.

أيضا يجب أن يمتلك حساب بنكي مسجل باسمه على البوابة الالكترونية.

بالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، وبشكل خاص طوال الفترة التي يحصل فيها على الدعم.

في نهاية مقال استعلام عن دعم مربي المواشي ذكرنا خطوات محددة يتم اتباعها بشكل دقيق للحصول على كافة المعلومات،وذكرنا أيضًا كافة الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد الحصول على الدعم، والتي بدونها لا يستطيع الحصول عليه.