من خلال منصة أبشر يستطيع المواطن الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة السعودية بطريقة إلكترونية بسيطة دون أن يضطر الشخص للذهاب إلى المصالح الحكومية أو مكاتب العمل وذلك حفاظًا على راحة المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتطبيق رغبة المملكة في مواكبة التقدم التكنولوجي الذي أصبح يسود العالم، وسوف نشرح لكم كيفية الاستعلام عن رسوم التجديد.

الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة السعودية

إذا رغب المقيم بالمملكة في تجديد إقامته ولم يعلم ما هي قيمة الرسوم الواجب عليه دفعها وأراد معرفة ذلك، فيجب أن يتبع الخطوات التالية:

أدخل مباشرةً إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني.

اذهب إلى الخدمات الإلكترونية، ثم انتقل لخدمة الجوازات.

اذهب على استعلام عن الإقامة.

سجل كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

سوف تحصل على كل المعلومات التي ترغب بها.

قيمة رسوم تجديد الإقامة

وضعت المملكة رسوم يجب على المقيم دفعها عند طلب تجديد الإقامة، وتتغير بحسب مدة التجديد وأيضًا حسب وجهة العمل فيختلف المزارع عن الخادم عن الموظفين، وقيمة رسوم التجديد تقدر كالتالي:

تصل قيمة رسوم الشخص المقيم سواء كان رجل أو امرأة 650 ريال سعودي، وهذا في حالة كان سائق أو خادم أو مزارع أو راعي.

يتعين على الزائر العامل في إحدى المؤسسات أو الشركات كموظف دفع رسوم قيمتها 650 ريال سعودي.

تتكلف رسوم الفرد المرافق في حال وصوله لسن 18 عام 500 ريال سعودي.

عند الرغبة في تبديل الشخص المهنة التي يعمل بها سيكون عليه دفع رسوم 1000 ريال سعودي.

أول مرة لطلب المقيم تغيير الكفيل يتطلب دفع 2000 ريال سعودي.

تغيير الكفيل لمرة ثانية يتكلف 4000 ريال سعودي، أما للمرة الثالثة تصل الرسوم إلى 7000 ريال سعودي.

إذا رزق المقيم بطفل جديد ورغب بتسجيله سيكلفه ذلك 2000 ريال سعودي.

للعامل في قطاعٍ خاص رسوم قدرها 650 ريال سعودي.

من خلال مقال اليوم استطعنا أن نوضح لكم الخطوات الواجب إتباعها للاستعلام عن الرسوم التي ينبغي دفعها عند طلب تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، كما أوضحنا لكم قيمة الرسوم الواجب دفعها والتي تختلف باختلاف أعمال المقيمين.