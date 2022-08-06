مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين فى حريق بمستشفى بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن حريقًا اندلع فى مستشفى غسيل الكلي، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مرضى وممرض واحد، وإصابة 37 آخرين بجروح بسبب استنشاق الدخان.

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