نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس في المقال التالي
لم يتبقى سوى ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية عن انتهاء عمليات التصحيح والرصد للدرجات بالإضافة إلى مراجعة درجات الطلاب بشكل كامل، وبعد ذلك تم اعتمادها بالأمس من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وبذلك يكون اليوم هو موعد نشر النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وسوف يتمكن جميع الطلاب عد ذلك من الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال رقم الجلوس.
نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس
وبعد الكثير من التساؤلات التي جاءت من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان النتائج الخاصة بالطلاب، قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإعلان النتائج، حيث تم الإعلان عن ظهور النتيجة صباح اليوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022، وتحديداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ومنذ أن تم الإعلان عن ذلك وشهد الطلاب ترقب كبير للإعلان عن النتيجة التي انتظروها كثيرا منذ انتهاء الامتحانات الخاصة بهم في نهاية العام الدراسي، وسوف نعلن لكم خلال المقال طريقة الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها بكل سهولة إلكترونياً، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الماضية بدرجة كبيرة.
كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022
وكانت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية قد قامت بتشكيل لجان من اجل مراجعة عملية التصحيح في كافة الأوراق الخاصة بالطلاب وذلك للتأكد من أنها سارت بالشكل المطلوب، وأن كل طال حصل على حقه الكامل وألا يتعرض أي طالب للظلم، وبعد أن تأكدت الوزارة أن كل طالب حصل على حقه الكامل أعلنت عن صدور النتائج، ويعد الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة سهل على الجميع، حيث لا يشترط سوى أن يتوفر لديك خدمة الإنترنت سواء على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، وبعد ذلك يمكنك القيام بالخطوات التالية، وسوف تظهر لك النتيجة على الفور:
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم
- الضغط على “نتائج الثانوية العامة 2022”.
- إدخال رقم الجلوس.
- أضغط على “عرض النتيجة”.
- سوف تظهر النتيجة على الفور.
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