نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط thanwya.emis.gov.eg نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط عبر موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والطلاب وأولياء الأمور ينتظرون نتائج الثانوية العامة 2022، حيث توشك وزارة التعليم التكنولوجي على الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2022، وأكد رئيس وزارة التربية والتعليم أن الثانوية العامة 2022 نتائج الاختبار في مرحلتها النهائية وسيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة، وسوف نقوم من خلال المقال بتوضيح لكم الروابط الصحيحة والرسمية لإعلان نتائج الثانوي العام رسميًا بعد إعلانها من وزير التعليم.



نتيجة الثانوية العامة 2022

تمت الموافقة على نتائج الثانوية العامة 2022 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وستنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل وإحصائيات لنتائج الثانوية العامة 2022 يوم السبت 6 أغسطس، عبر وزارة التربية والتعليم، وموقع التعليم في الساعة 10.00 صباحًا تعليم التكنولوجيا على Facebook.

كما سيعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي عن قائمة 2022 للطلاب المتفوقين في المدارس الثانوية العامة، كل منها في بداية الجمهورية (الثانوية العامة، وعلوم الرياضيات والثانوية، وأدب المدرسة الثانوية) لعام 2022، وتشمل قائمة الطلاب في المدرسة الثانوية دمج الطلاب والمكفوفين فضلا عن المدرسة الفنية الممتازة «الجذعية»، كما دعا وزير التعليم الفني الدكتور طارق شوقي أول خريجي الثانوية العامة 2022 لتهنئتهم وتحديد موعد للاعتراف بهم داخل وزارة التربية والتعليم.

رسميًا نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

خطوات الاستعلام عن درجات الثانوية العامة لعام 2022 عن طريق رقم المقعد:

أدخل الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg

أدخل درجاتك في المدرسة الثانوية لعام 2022 وستظهر تفاصيل درجاتك في المدرسة الثانوية لعام 2022 أمامك.

تظهر درجات المدرسة الثانوية العامة لعام 2022، بما في ذلك الدرجات عبر المواد.

كما يوضح حالة الطالب الناجح أو الراسب أو دخول الدور الثاني من الامتحان.

سيتم أيضًا الاستفسار عن نتائج شهادة التخرج من المدرسة الثانوية 2022 بعد الموافقة الرسمية

سيتم عرض إجمالي الدرجات التي حصل عليها الطالب في المدرسة الثانوية في عام 2022 في الصف، وليس النسبة المئوية.

نتائج المدارس الثانوية العامة لعام 2022 للطلاب بمجموع إجمالي يبلغ حوالي 410.

البدء بترتيب أولى درجات الثانوية العامة 2022، وفق الضوابط والمعايير المقررة، كأبرز وأهم المعايير وإجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية الأولى لعام 2022 المختارين من قبل وزارة التعليم التكنولوجي من خلال مادة الطلاب.