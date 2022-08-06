نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر SEARCH الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس “علمي وأدبي” عبر بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس هو الشغل الشاغل لجميع الطلبة والطالبات خلال الساعات الحالية، حيث تسود حالة من الترقب والقلق على جميع الطلاب وأولياء الأمور في ظل أقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم منذ ساعات قليلة إلي أن نتيجة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها صباح اليوم السبت الموافق 6 أغسطس من خلال بوابة الثانوية العامة وموقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعدما قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة، ويليها الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي 2022 لكافة الطلبة والطالبات في كافة المحافظات، ومن خلال المقال، نقدم لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

تعد نتيجة الثانوية العامة من اهم نتائج التعليم في مصر، والتي دائما ما تمثل أهمية كبيرة لدي جميع الطلاب، حيث يسعى الجميع للحصول على أعلى الدرجات خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة من أجل الانتقال للمرحلة الجامعية، ودخول أحد الكليات الكبري، وقد شهدت امتحانات الثانوية العامة حالة من الجدل الكبير طوال أيام الامتحانات، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بدور كبيرة طوال الفترة الماضية من أجل الخروج بالامتحانات إلي بر الأمان، وبعدها بدأت لجان التصحيح بعملها مباشرة في تصحيح كافة أوراق امتحانات الطلبة بشكل مباشر عقب انتهاء الامتحانات لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وبعدها تتم أعمال المراجعة والرصد، والتي انتهت بشكل تام منذ ساعات قليلة، وبعدها تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، ويجري الآن الاستعداد لرفعها من خلال بوابة الثانوية العامة 2022 لكافة الطلاب.

وكانت امتحانات الثانوية العامة في مصر قد بدأت في يوم 26 يونيو الماضي بمشاركة أكثر من 707 ألف طالب وطالبة بكافة الشعب العلمية المختلفة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة التسهيلات للطلاب طوال فترة الامتحانات، والتي استمرت حتى يوم 21 يوليو الماضي، وقد جرت الامتحانات داخل 2089 لجنة على مستوي الجمهورية ليتم الانتهاء من كافة أعمال الامتحانات والرصد والمراجعة، ويتبقى فقط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة للنتائج.

رابط بوابة الثانوية العامة 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم إلي أن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 برقم الجلوس ستكون متاحة صباح اليوم من خلال بوابة الثانوية العامة، وهي الجهة الرسمية للحصول على النتيجة لكافة الطلبة والطالبات، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط موقع بوابة الثانوية العامة.

الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022.

اختيار الشعبة العلمية سواء علمي أو أدبي أو علمي رياضة.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على “عرض النتيجة”

تحديث: يشهد موقع وزارة التربية والتعليم إقبالاً كبيراً من الكثير من الطلبة والطالبات من أجل متابعة كافة الأخبار التي تعلتها وزارة التربية والتعليم بخصوص نتيجة الثانوية العامة، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان الرسمي عن نتائج الطلاب في كافة المحافظة لكافة الأقسام العلمية، ويمكن لجميع الطلاب ترك رقم الجلوس من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لجميع الطلاب فور ظهورها.