زيلينسكى يعلن مصادرة الأصول الروسية بقيمة 765 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأشار زيلينسكى فى كلمة مصورة له، إلى أنه أجرى اجتماعا بشأن العقوبات ومصادرة الأصول الروسية، وأن المسؤولين أبلغوه بمصادر الأصول بقيمة 28 مليار هريفنا (765 مليون دولار).
وأضاف أن "هذا العمل مستمر، وهناك مقترحا بمصادرة أكثر من 900 موقعا تابعا للدولة الروسية. وإذا قمنا بتقدير ممتلكات المقيمين، وليس فقط الدولة (الروسية)، فسيدور الحديث عن 36 ألف بند على القائمة، خاضعة للمصادرة".
وكان رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميغال قد أعلن أن الحكومةاقترحت على الرئيس مصادرة 903 مواقع من الممتلكات الروسية.
وصادق البرلمان الأوكرانى فى 1 أبريل على قانون تأميم ممتلكات مواطنى روسيا والأشخاص "المرتبطين بها"، بمن فيهم جميع الرافضين لإدانة العملية العسكرية الروسية.
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