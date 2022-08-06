انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف شخص جراء القصف الأوكرانى على زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - أكد عضو المجلس الرئيسى للإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيا فلاديمير روغوف انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف شخص من السكان بعد القصف الأوكرانى على أراضى المحطة النووية.





وقال إن أكثر من 10 آلاف شخص بدون كهرباء الآن، حيث تم فصل الطاقة عن منطقتين. ويجرى العمل على إصلاح الكهرباء، ومن المتوقع عودتها قريبا. وأضاف روغوف أنه نتيجة القصف، اندلع حريق فى الأراضى التابعة لمحطة الطاقة النووية، وتم إطفاءه. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت الأراضى التابعة لمحطة زابوروجيا النووية. وحذرت الدفاع الروسية من أن القصف المدفعى للجيش الأوكرانى على الأراضى التابعة لمحطة زابوروجيا النووية يمكن أن يؤدى إلى حريق كبير وحوادث إشعاعية.

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