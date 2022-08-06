جامعة الدول العربية تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلى الشرس الذى بدأ عصر اليوم على قطاع غزة والذى يأتى فى سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.





صرح بذلك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور سعيد أبو علي. وقال إن الأمانة العامة للجامعة تحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤلية عن هذا العدوان وتداعياته وعن الجرائم الدموية البشعة التى يواصل ارتكابها جيش الاحتلال، والتى تتطلب المساءلة الدولية أمام جهات العدالة الدولية المختصة. واضاف ان الأمانة العامة تدعو المجتمع الدولى وخاصةً مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفورى والفاعل لوقف هذا العدوان وتوفير نظام حماية دولى للشعب الفلسطينى بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. كما تؤكد أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلى بحربه الظالمة وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطينى وأرضه وحقوقه ومقدساته واستباحة دماء أبنائه خاصةً هذا العدوان الهمجى على قطاع غزة لن ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة طبقًا للقانون والشرعية الدولية بما يملى على المجتمع الدولى ومنظماته وهيئاته ودوله الفاعلة مسؤولية وقف العدوان وتوفير الحماية وإعادة فتح أفق سياسى برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة واستئناف إعادة ما دمرته الحروب العدوانية السابقة وإطلاق عملية سياسية جادة تفضى إلى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه فى الحرية والسيادة والعودة فى كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس، سبيلًا لتحقيق السلام المنشود التى تتطلع إليه المنطقة.

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