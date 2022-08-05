نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد البطاقة المدنية بالكويت وكيفية استخراج بطاقة مدنية جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد البطاقة المدنية الكويتية للوافدين بالكويت, تعتبر البطاقة المدنية هي أحد أهم البطاقات التي لابد أن تكون مع كل شخص داخل أي دولة, حيث تحتوي البطاقة المدنية علي معلومات شخصية عن صاحبها, مثل الاسم والرقم المدني وتاريخ الميلاد وحالته الاجتماعية, لذلك وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص الوافدين من التقدم بطلب لتجديد البطاقة المدنية بشكل سريع ودقيق, كما قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية, حيث يقوم صاحب البطاقة المدنية بالاستعلام علي تاريخ انتهاء البطاقة المدنية.

طريقة التقدم بطلب لاستخراج البطاقة المدنية للوافدين بالكويت

يستطيع كل وافد داخل دولة الكويت أن يقوم بالتقدم بطلب لتجديد البطاقة المدنية وذلك عبر الخدمة الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت, إليك خطوات إصدار البطاقة المدنية.

قم بالدخول علي موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت.

قم بالضغط علي خيار التجديد لغير الكويتي.

يتم بعد ذلك نقل كلا من الرقم المدني والرقم المتسلسل من علي البطاقة المدنية للوافد.

النقر علي استمرار ثم يقوم الشخص بكتابة رقم الهاتف الخاص به.

يتم الضغط علي أيقونة اضغط لإرسال الرمز.

سيقوم الموقع بإرسال لك رمز تأكيد علي هاتفك, قم بإدخاله علي الموقع لتأكيد الهوية.

بعد ذلك تقوم برفع صورة شخصية لا تتعدي مساحتها العشر ميغابايت.

النقر علي أيقونة استمرار, ثم تقوم بكتابة بعض البيانات التي يطلبها من الموقع, ثم اتباع بعض الخطوات البسيطة تالياً لإنهاء عملية تجديد البطاقة المدنية للوافدين بطريقة إلكترونية.

رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويتية

صرحت وزارة الداخلية أنه لابد لكي يقوم أي شخص بتجديد البطاقة المدنية سواء كان وافداً أو كويتيا يجب أن يقوم بدفع الرسوم المقررة لها في بداية الأمر, ويبحث الكثير من الأشخاص الذين شارفة بطاقاتهم المدنية علي الانتهاء عن الرسوم التي سوف يقوموا بدفعها عند قيامهم بعملية التجديد, حيث جاءت رسوم تجديد البطاقة المدنية للكويتين أو المقيمين كالآتي. يقوم الشخص بدفع مبلغ خمس دنانير لتجديد البطاقة المدنية الذكية. ولتجديد البطاقة البلاستيكية يتم دفع دينارين.