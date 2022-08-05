نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الإلكترونية لحجز موعد في إدارة المرور الكويتية عبر وزارة الداخلية في المقال التالي
طريقة حجز موعد في إدارة المرور الكويتية, يريد الكثير من الأشخاص داخل دولة الكويت ممن يملكون مركبات أو دراجات أن يقوموا بحجز موعد بإدارة مرور الكويت وذلك حتي يقوموا بالحصول علي الخدمة المرور التي يريدون أن ينجزوها, وتقدم إدارة المرور كل الخدمات التي تتعلق بالأحوال المرورية مثل استخراج رخصة قيادة مركبة أو تجديد رخصة أو دفع المخالفات المرورية أو الحصول علي براءة ذمة مرورية والكثير من الخدمات الأخري, فعندما يريد أي شخص كويتي أو مقيم داخل دولة الكويت أن يحصل علي أحدي خدمات المرور فعليه أن يقوم بحجز موعد قبل الذهاب إلي إدارة المرور التابعة للمحافظة التي يقنت فيها.
خطوات حجز موعد في إدارة المرور الكويتية
تقدم إدارة المرور الكويتية خدمة الإلكترونية لكل الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بحجز موعد في إدارة المرور حتي يحصلون علي الخدمة التي يريدونها, ويمكن أن يحصل الأشخاص علي هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية.
- يتم الدخول علي موقع وزارة الداخلية الكويتية.
- ثم يتم الضغط علي خدمة حجز مواعيد. من خيار حجز مواعيد يتم اختيار خيار قطاع المرور والعمليات.
- ثم تقوم بنقل الرقم المدني الخاص بك علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية. الضغط علي أيقونة أبدا.
- يتم تحديد نوع من يقوم بالتقدم لحجز موعد, بمعني إذا كان الذي يريد أن يحجز الموعد شخص فرد أو شركة.
- ثم يتم تحديد من المتقدم إذا كان كويتي أو أجنبي مقيم. ثم يتم تحديد شئون المرور بعد ذلك.
- ثم تقوم باختيار الخدمة التي تريد أن تحصل عليها بذهابك إلي إدارة المرور الكويتية.
- ثم تقوم بعد ذلك باختيار المحافظة التي تسكن بها.
- بعد ذلك تقوم بتحديد مكان إدارة المرور الموجودة في محافظتك وتريد الذهاب إليها.
- النقر علي إدخال المعلومات. ليظهر لك بعد ذلك صفحة بها بعض الخانات الفارغة التي يجب أن تقوم بكتابتها بشكل صحيح ودقيق.
- في الخطوة قبل الأخيرة تقوم باختيار الموعد والتاريخ الذي تريد أن تذهب به إلي إدارة المرور الكويتية والتي تتواجد في محافظتك.
- قم بالنقر علي أيقونة تسجيل طلب حجز موعد.
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