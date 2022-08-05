الطريقة الإلكترونية لحجز موعد في إدارة المرور الكويتية عبر وزارة الداخلية

طريقة حجز موعد في إدارة المرور الكويتية, يريد الكثير من الأشخاص داخل دولة الكويت ممن يملكون مركبات أو دراجات أن يقوموا بحجز موعد بإدارة مرور الكويت وذلك حتي يقوموا بالحصول علي الخدمة المرور التي يريدون أن ينجزوها, وتقدم إدارة المرور كل الخدمات التي تتعلق بالأحوال المرورية مثل استخراج رخصة قيادة مركبة أو تجديد رخصة أو دفع المخالفات المرورية أو الحصول علي براءة ذمة مرورية والكثير من الخدمات الأخري, فعندما يريد أي شخص كويتي أو مقيم داخل دولة الكويت أن يحصل علي أحدي خدمات المرور فعليه أن يقوم بحجز موعد قبل الذهاب إلي إدارة المرور التابعة للمحافظة التي يقنت فيها.

خطوات حجز موعد في إدارة المرور الكويتية

تقدم إدارة المرور الكويتية خدمة الإلكترونية لكل الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بحجز موعد في إدارة المرور حتي يحصلون علي الخدمة التي يريدونها, ويمكن أن يحصل الأشخاص علي هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية.