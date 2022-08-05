رابط نتائج الثانوية العامة 2022 وخطوات التعرف عليها واستخراجها وزارة التعليم

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 ، لحظات من الترقب والقلق الشديد يعيشها الآن طلبة وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم في انتظار إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي للطلبة والطالبات بالثانوية العامة القسم العلمي والأدبي، ممن خاضوا الاختبارات للدور الأول، لأنه من المقرر أن يتم اعتماد النتائج وظهورها خلال ساعات قليلة، حسب آخر التصريحات التي انتشرت بأنه سوف يتم إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، وهذا يعني أنه يتبقى أقل من 24 ساعة فقط على إعلان النتائج، والتي يمكن لكافة الطلبة والطالبات الحصول عليها عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم والروابط المباشرة التي تقدم بتنزيلها.

رابط نتائج الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتائج الثانوية العامة من قبل الوزير طارق شوقي وتظهر رسميًا عبر موقعين رسميين وأهمها موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف يتمكن كافة الطلبة والطالبات الحصول على نتائجهم عبر الموقع من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم للحصول على الدرجات كاملة والنسبة في النجاح لكافة المواد التي خاضوا بها الاختبارات.

فيصبح على الطلبة القيام ببعض الخطوات البسيطة للحصول على النتائج من رابط الوزارة وهو :

الدخول على رابط الوزارة الرسمي للنتائج.

اختيار قسم نتائج الثانوية العامة 2022.

كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أيضا الضغط على أيقونة البحث عن النتيجة.

سوف تظهر صفحة أعلاها البيانات الخاصة بالطالب كاملة والمواد الممتحنة مع درجاته مفصلة والمجموع الإجمالي لها.

اعتماد نتائج الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات البيانات الخاصة بالثانوية العامة صباح غدًا السبت السادس من أغسطس 2022، ويكون ذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة، وبعدها يصبح متاح للجميع الاستعلام عن نتائجهم مباشرة من خلال الدخول على الموقع الرسمي وكتابة رقم الجلوس فقط، وسوف تظهر الدرجات الخاصة بكل مادة وهل نجح بها أم لا.