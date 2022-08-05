نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن بالاسم ورقم الجلوس Tawjihi jordan results في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن ، انتهت الامتحانات في المملكة الأردنية الهاشمية وبدأ البحث عن نتائج التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس tawjihi jordan، وكان هذا في يوم 25 من يوليو، الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة، وقد مرت الاختبارات دون مشاكل، وفي الوقت الحالي يتم تصحيح الأوراق من أجل إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 الأردن moe gov jo، غير أنّه هناك تضارب في الأقاويل بخصوص موعد نشر النتائج، إلا أن بعض المسؤولين في الوزارة قد صرحوا بأنها ستكون متاحة في الخامس والعشرين من شهر أغسطس، وهذا بعد أن تمر أوراق الطلاب بكل مراحل التصحيح، وفي هذا المقال سنتحدث عن موضوع موعد نتائج التوجيهي في الاردن 2022، تابعوا معنا.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن

وزارة التربية ستقوم بتفعيل رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن، وقد قال مدير مديرية الامتحانات العامة محمد كنانة بأن التصحيح قد بدأ منذ أزيد من أسبوع، ويجري تجهيز نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 برقم الجلوس، عما قريب سيتمكن كل الطلاب المعنيين من استخراج نتائجهم بشكل إلكتروني فقط دون الذهاب إلى المؤسسات، وهذا سيكون على موقع نتائج توجيهي 2022 الأردن moe gov jo، ولاستخراجها يتبع الآلية التي نوضحها لكم:

في بادئ الأمر، ينبغي على المستعلم دخول موقع وزارة التربية والتعليم الأردن على الإنترنت

أما الخطوة الثانية فيتعين عليه اختيار نتائج التوجيهي في الأردن 2022

يحدد الطالب أو ولي الأمر الشعبة التي ينتمي لها، إما أدبي أو علمي أو تخصص غيره.

يكتب كل المعلومات الشخصية في الإطار المحدد لها، وتتمثل في الاسم كاملا مع رقم الجلوس.

آخر خطوة هي النقر على زر البحث عن النتيجة، بعد لحظات فقط ستظهر النسبة التي تحصل عليها.

نتائج الثانوية العامة 2022 الأردن tawjihi jordan results

أجرى الطلاب الذين ينتظرون نتائج التوجيهي 2022 الاردن tawjihi results اختباراتهم في عدة مواد. نذكر لكم منها التربية الإسلامية واللغة العربية وتاريخ الأردن والرياضيات والفيزياء واللغة الإنجليزية والعلوم الحياتية وعلوم الأرض والبيئة أيضا. واختلفت ساعات إجراء الامتحانات، والآن لم يبق سوى عرض النتائج على موقع نتائج التوجيهي 2022 في الاردن moe gov jo.

سيتم عقد مؤتمر خصيصا لإعلان نتائج التوجيهي 2022 الأردن، وهذا في الوقت المحدد له. لم تحصل أي عمليات تسريب لأسئلة الامتحانات أو ما شابه، كما أجريت الامتحانات في أجواء صارمة واحترازية. والآن يتم التدقيق في الأوراق في كل المراكز، ومن المحتمل أن تكون نتائج شهادة الثانوية العامة الأردنية 2022 لهذه السنة مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية، وعلى الطلاب ترقب الأخبار الرسمية وسنطلعكم على أي جديد.

نصل وإياكم إلى نهاية مقال رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن، والذي يعد من أكثر المواضيع شيوعا حاليا في الاردن . وقد شرحنا لكن طريقة الاطلاع على نتائج التوجيهي في الأردن 2022 بالاسم ورقم الجلوس في وقت ظهورها أواخر أغسطس.