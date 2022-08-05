نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس علمي وادبي من موقع وزارة التربية والتعليم اونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، الالاف من الطلاب مازالوا يبحثون عن أي أخبار متعلقة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس التي من المقرر أن يتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم الاعلان عنها يوم الأحد القادم كحد أقصى، وذلك بعدما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، وسط تأكيدات بأن نسبة النجاح هذا العام مقاربة للعام الماضي، وسيتم رفع النتيجة عبر كافة المواقع الالكترونية التي تمكنت من الحصول على الحقوق الخاصة بها مقابل دفع مبلغ مالي، واليوم سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2022 علمي وادبي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

من المقرر أن تتاح نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي قريبا بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث قد تم اضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين في عدد من المواد من أجل تقليل أعدادهم، كما تم الانتهاء من اعداد كشوفات تتضمن اسماء كل طلبة الثانوية العامة ودرجاتهم ومجموعهم حتى يتم ارسالها إلى الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليعتمدها قبل أن يتم ارسالها إلى الادارات التعليمية والمدارس، لتكون متاحة أمام الطلاب، وكان أولياء الأمور ينتظرون إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يومي الأربعاء أو الخميس الماضيين، ولكن خرج الوزير بتصريحات تؤكد أن النتيجة ستعلن خلال يومي السبت أو الأحد الكترونيا، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

قم باختيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

قم بادخال رقم جلوس الطالب بشكل سليم وصحيح.

قم بتحديد الشعبة “علمي، أدبي”.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة السيد وزير التربية والتعليم طارق شوقي بمقر الوزارة صباح الأحد القادم للاعلان عن اعتماد النتيجة والكشف عن نسبة النجاح، وكذلك الكشف عن اسماء الطلاب اوائل الشعب الثلاثة “علمي علوم، علمي رياضة، ادبي”، استعدادا ليتم تكريمهم خلال أيام، ويعد المعيار الأهم في اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 هو درجات الطالب ومجموعه، ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور اعتمادها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 سيتم الاعلان عنها صباح غدا السبت في جميع المحافظات بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث سيتم الكشف عن النتيجة في تمام الساعة العاشرة صباحا من خلال مؤتمر صحفي سيعرض على شاشات التلفاز والصفحة الرسمية للوزارة، ويمكنك ترك رقم جلوسك لنجلب لك النتيجة.