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عمر شويل - جدة الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية، تأثرت عملية التعليم على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير بتفشي فيروس كورونا ليس فقط في المملكة العربية السعودية، لكن في العديد من البلدان حول العالم، وأنشأت المملكة مجموعة من منصات التعليم الإلكتروني لإكمال عملية التعليم بشكل أفضل.

بعد أن أعلنت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا عن إعادة فتح المدارس على مراحل، يتساءل الكثيرون عن العمر المستهدف للعودة إلى المدرسة بشكل طبيعي، هذا ما سوف نوضحه من خلال هذا المقال، فابقوا معنا.

الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، إعادة التعليم على مراحل، لكن باتباع عدة خطوات يتعين تنفيذها قبل اكتمال الترميم، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم:

سيتم إعادة المعلمين وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكامل إلى المدارس والكليات باتباع إجراءات محددة تحددها وزارة الصحة.

سنعلن عودة طلبة الجامعة وتنظيم التدريب التكنولوجي الشامل ونظام الحضور.

بناءً على قرار وزارة الصحة والعمل والرفاهية، لا بد من التطعيم ضد فيروس كورونا.

يعود أطفال المدارس وفق اتفاقية تحددها وزارة الصحة يعلن عنها لاحقاً.

متوافق تمامًا مع جميع الاحتياطات.

منصة التعلم الإلكتروني الحصرية لوزارة التربية والتعليم السعودية

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية العديد من المنصات التعليمية، وذلك من أجل أن يتواصل الطلاب والمعلمين أيضًا بالتعليم بشكل صحي وسليم.

سيضمن ذلك أيضًا السيطرة على تفشي فيروس كرونا، ويضمن سلامة جميع الطلاب والمعلمين ومن أهم المنصات التي تم إطلاقها ما يلي: