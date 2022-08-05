نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية، تأثرت عملية التعليم على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير بتفشي فيروس كورونا ليس فقط في المملكة العربية السعودية، لكن في العديد من البلدان حول العالم، وأنشأت المملكة مجموعة من منصات التعليم الإلكتروني لإكمال عملية التعليم بشكل أفضل.
بعد أن أعلنت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا عن إعادة فتح المدارس على مراحل، يتساءل الكثيرون عن العمر المستهدف للعودة إلى المدرسة بشكل طبيعي، هذا ما سوف نوضحه من خلال هذا المقال، فابقوا معنا.
الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، إعادة التعليم على مراحل، لكن باتباع عدة خطوات يتعين تنفيذها قبل اكتمال الترميم، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم:
- سيتم إعادة المعلمين وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكامل إلى المدارس والكليات باتباع إجراءات محددة تحددها وزارة الصحة.
- سنعلن عودة طلبة الجامعة وتنظيم التدريب التكنولوجي الشامل ونظام الحضور.
- بناءً على قرار وزارة الصحة والعمل والرفاهية، لا بد من التطعيم ضد فيروس كورونا.
- يعود أطفال المدارس وفق اتفاقية تحددها وزارة الصحة يعلن عنها لاحقاً.
- متوافق تمامًا مع جميع الاحتياطات.
منصة التعلم الإلكتروني الحصرية لوزارة التربية والتعليم السعودية
أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية العديد من المنصات التعليمية، وذلك من أجل أن يتواصل الطلاب والمعلمين أيضًا بالتعليم بشكل صحي وسليم.
سيضمن ذلك أيضًا السيطرة على تفشي فيروس كرونا، ويضمن سلامة جميع الطلاب والمعلمين ومن أهم المنصات التي تم إطلاقها ما يلي:
- منصة مدرستي: هذه واحدة من أهم المنصات التي توفر التواصل الكامل بين المعلمين والطلاب.
- يسمح للمعلمين بحل المهام، وتتبع الدروس بصريًا، وإجراء الاختبارات الشهرية، وتلقي الدرجات.
- منصة ميم التعليمية: تقدم العديد من الدورات التعليمية عبر الإنترنت.
- عين المبدع: دورات تدريبية، تراخيص مهنية، اختبارات كفاءة.
- البوابة التعليمية: تحتوي على جميع المناهج ويمكنك مشاهدة الدروس من هناك.
- سهل التعليمية: يتضمن نسخة من المنهج وأوصاف كاملة للدرس.
- نمو التعليمية: إجراء الدورات التدريبية، وتنمية القدرات وتنمية مهارات الطلاب.
- كلاسيرا التعليمية: تحسين مهارات الاتصال بين الطلاب والمعلمين.
- تطبيق الروضة: للأطفال بمفاهيم مناسبة لكل مرحلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والأهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.