نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 في المقال التالي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة 2022 ، على أن يتم رفع النتيجة والإعلان عن نسب النجاح والأوائل غدا الساعة العاشرة صباحا،على أن تعلن النتيجة بعد ظهر يوم غد السبت.
الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022
يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور رفعها على الموقع الرسمي للنتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للنتيجة من هنا.
- يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- يتم النقر على كلمة النتيجة.
- تظهر نتيجة الطالب المستعلم عنه.
نتيجة الثانوية العامة
هذا وبعد أن يتم الإعلان عن النتيجة، ستقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، وذلك تبعا للإحصائيات التي سيتم إعلانها غدا، وشرائح المجاميع الخاصة بالطلبة، وسوف نقوم معكم بمتابعة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي فور بدءه غدا الساعة العاشرة صباح يوم غد السبت 6 أغسطس 2022.
امتحانات الثانوية العامة 2022
هذا ويجب أن نذكر أن الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة هذا العام قد كانت بنظام البابل شيت، وهي المرة الأولى التي يتم تطيبيق هذا النظام في الثانوية العامة،وعلى الرغم من وجود بعض الشكاوى من الامتحانات، إلا أنه في المجمل كانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الجزئيات التي تقيس قدرات الطالب المميز، هذا وعلى الرغم من تردد الكثير من الشائعات خلال الأيام السابقة عن ظهور النتيجة يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن كل ما يتم تداوله في الكثير من المواقع الإلكترونية غير صحيح،وأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها غدا السبت، وسوف نتابع معكم من خلال ثقفني أولا بأول كافة التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الذي سيعقد غدا السبت 6 أغسطس الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، مع أطيب تمنياتنا بالنجاح للطلبة والطالبات.
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