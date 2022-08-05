أوكرانيا وأمريكا تبحثان تعزيز القدرات الدفاعية لصد القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - بحث مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، أندريه يرماك، خلال مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، القضايا والاحتياجات الملحة لأوكرانيا من أجل تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ومرونتها فى صد القوات الروسية.





وأعرب يرماك عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن والكونجرس وكل شعب الولايات المتحدة لدعمهم القوى لأوكرانيا وحريتها واستقلالها، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن المكالمة.

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