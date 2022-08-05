العالم اليوم - تقرير: كوريا الشمالية تختبر أجهزة "إطلاق نووي"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 10:19 مساءً - أجرت كوريا الشمالية استعدادات لإجراء تجربة نووية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا لمقتطفات من تقرير سري للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة رويترز، أفاد مراقبون مستقلون للأمم المتحدة أن "العمل في موقع (بونجي- ري) للتجارب النووية يمهد الطريق لإجراء تجارب إضافية لتطوير أسلحة نووية".

وكتب المراقبون أن "كوريا (الشمالية) واصلت تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونغبيون".

ويونغبيون هي المنشأة النووية الرئيسية لكوريا الشمالية، وتشغل أول مفاعلاتها النووية.

وحذرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة، متعهدة بفرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ.

وأوضح المراقبون أيضًا أن التحقيقات أظهرت أن بيونغ يانغ هي المسؤولة عن سرقة عملات مشفرة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات في عملية اختراق واحدة كبيرة لتمويل برامجها النووية والصاروخية.