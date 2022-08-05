سرايا القدس تقصف "تل أبيب" وغلاف غزة

سرايا القدس تقصف "تل أبيب" وغلاف غزةأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، أنها أطلقت وابلًا من الرشقات الصاروخية تجاه غلاف غزة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن سرايا القدس في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، القول: إنها قصفت "تل أبيب" ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

وأوضحت أن إطلاق الصواريخ يأتي في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء.

ودوت صافرات في المدن المحتلة بأسدود وعسقلان وغلاف غزة كما دوت الصافرات في غوش دان وبات يام وحولون وريشون لتسيون في "تل أبيب".

ويشن العدو الصهيوني عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو عشرة شهداء فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، العدو الصهيوني أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وقالت: إنها لن تسمح للعدو بالتغول على أبناء الشعب الفلسطيني ولن يفلح بكسر صمود الشعب ومقاومته.

إلى ذلك، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "الاستنفار الكامل في مدن ومخيمات الضفة الغربية، والبدء باستهداف نقاط العدو الصهيوني على امتداد الضفة المحتلة".