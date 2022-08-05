نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط الحصول علي الجنسية الإماراتية للأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

شروط الحصول علي الجنسية الإماراتية, هي أحد الأسئلة التي يطرحها المثير من المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, حيث أن الحكومة الإماراتية بمنح الجنسية الإماراتية للأشخاص طبقا للشروط والضوابط التي تم فرضها فيما يخص هذا الموضوع, ونظراً لما يلقونه الأشخاص المقيمين داخل دولة الإمارات من ترحب وكرم وتقدم وازدهار فإنه يريدون أن يكون من أهل هذه الدولة بشكل رسمي وقانوني, ويمكن التقدم بطلب للحصول علي الجنسية الإماراتية إذا تطابق الشروط والأحكام المعلنة مع الشخص المتقدم. شروط الحصول على الجنسية الإماراتية أن يتنازل الشخص المتقدم عن الجنسية الأخري التي يحملها.

أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل دولة الإمارات بشكل قانوني ورسمي.

أن يكون هذا الشخص يجيد التحدث باللغة العربية.

أن يمتلك الشخص منزل مناسب للعيش فيه.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

أن يكون حامل لمؤهل علمي.

أن لا يكون عليه أي أحكام قضائية تتعلق بالشرف والأمانة.

أن يحصل علي موافقة الأمن للحصول على الجنسية الإماراتية.

أن يقوموا بحلف اليمين من أجل الولاء إلي دولة الإمارات وحدها فقط.

وفي حالة كون الشخص المتقدم مستثمر فلابد أن يمتلك عقارات.

في حالة الأطباء, فلابد أن يكون هذا الطبيب متخصص في ناحية علمية فريدة وسيتم النفع بها داخل دولة الإمارات, كما أنه لابد أن يكون لديه من الخبرة في مجال الطب بمدة لا تقل عن عشرة سنوات, وان يكون له دراسات وأبحاث لها صدد كبير في المحال الطبي.

أن بالنسبة للعلماء, فلابد أن يكون هذا العالم علي قدر كبير في مجال علمه, وأن يتمتع بخبرة في مجاله بمدة لا تقل عن عشرة سنوات, أن يحصل علي توصية من مكان علمي في دولة الإمارات للحصول على الجنسية الإماراتية.

إذا كان المتقدم مخترع, أن يحصل علي توصية من وزارة الاقتصاد للحصول علي الجنسية, كما أنه يجب أن يكون لديه براءة اختراع في شئ ما وان تكون معترف بها من وزارة الاقتصاد أو من أي جهة عالمية أخري.

بالنسبة للمثقفين المتقدم للحصول على الجنسية الإماراتية فلابد أن يكون جائزة عالمية في مجال عمله, أن يحصل علي توصية من الجهات المختصة بهذا المجال في دولة الإمارات. عمر شويل - جدة ضوابط الحصول علي الجنسية الإماراتية للأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

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