نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول نتيجة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في المقال التالي
الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول الان نعرض امام حضراتكم كيفية الحصول عليها فى ظل استعدادات وزارة التربية والتعليم خلال 48 ساعة القادمة كحد اقصى موعد من اجل إعلان نتائج الطلاب بموجب التأكيدات التي صدرت عن معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم، لنوفر لكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول
تبدأ وزارة التربية والتعليم رسمياً على الكشف عن نتيجة شهادة الثانوية العامة خلال يوم السبت الموافق 6 اغسطس او يوم الاحد الموافق 7 اغسطس كأقصى موعد، حيث أشار تصريحات الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم على ان النتائج لم تتأخر عن الاسبوع الاول من اغسطس الجاري، لذا والبحث لايهدأ من أجل اجراء الاستعلام الإلكتروني عن تلك النتائج في جميع المحافظات المصرية سواء لطلاب الشعبة الادبية او العلمية، حيث أكدت التربية والتعليم على ان امكانية اجراء الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة شهادة الثانوية العامة التي ستكون أمام الجميع من داخل موقع وزارة التربية والتعليم فقط وذلك قبل ظهورها فى الاسبوع ذاته داخل المدارس على شكل كشوفات، لذا نساعدكم على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال طرح رابط الكتروني شغال للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول
نعمل الآن على نشر امكانية الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم فى الشعبة الأدبية والعلمية على النحو التالي:-
- فى بداية الامر يجب عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي
- بعدها قم باختيار ايقونة نتائج الطلاب من الصفحة الرئيسية
- قم بتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- قم بتدوين رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها
- قم بعدها بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية ام العلمية فى الخانة المخصصة لها
- فى النهاية تقوم بالنقر على خانة عرض النتيجة على ان تكون على الفور النتيجة معلنة امامك بصورة واضحة مبينة درجاتك فى كل المواد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “رابط مباشر” الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول نتيجة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.