“رابط مباشر” الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول نتيجة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول الان نعرض امام حضراتكم كيفية الحصول عليها فى ظل استعدادات وزارة التربية والتعليم خلال 48 ساعة القادمة كحد اقصى موعد من اجل إعلان نتائج الطلاب بموجب التأكيدات التي صدرت عن معالي الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم، لنوفر لكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول

تبدأ وزارة التربية والتعليم رسمياً على الكشف عن نتيجة شهادة الثانوية العامة خلال يوم السبت الموافق 6 اغسطس او يوم الاحد الموافق 7 اغسطس كأقصى موعد، حيث أشار تصريحات الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم على ان النتائج لم تتأخر عن الاسبوع الاول من اغسطس الجاري، لذا والبحث لايهدأ من أجل اجراء الاستعلام الإلكتروني عن تلك النتائج في جميع المحافظات المصرية سواء لطلاب الشعبة الادبية او العلمية، حيث أكدت التربية والتعليم على ان امكانية اجراء الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة شهادة الثانوية العامة التي ستكون أمام الجميع من داخل موقع وزارة التربية والتعليم فقط وذلك قبل ظهورها فى الاسبوع ذاته داخل المدارس على شكل كشوفات، لذا نساعدكم على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال طرح رابط الكتروني شغال للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي 2022 دور اول

نعمل الآن على نشر امكانية الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم فى الشعبة الأدبية والعلمية على النحو التالي:-