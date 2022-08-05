نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات التي تقوم فيها الحكومة الإماراتية بسحب الجنسية الإماراتية من الأشخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي الأسباب سحب الجنسية الإماراتية من الشخص, يتسأل, قد تكلمنا في مقال سابق عن شروط الحصول على الجنسية الإماراتية ولكن في المقال يريد الأشخاص الذين حصلوا علي الجنسية الإماراتية أو من علي وشك الحصول على الجنسية الإماراتية عن الأسباب التي قد تدفع الحكومة بدولة قطر إلي سحب الجنسية منهم, حيث هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلي قيام الحكومة الإماراتية بسحب جنسية شخص منه, كما يتسأل بعض الأشخاص عن الفئات التي حددتها دولة الإمارات يسمح لهم بالحصول على الجنسية.

أسباب سحب الجنسية الإماراتية من الأشخاص

هناك عدد من الأسباب التي وضعتها الحكومة الإماراتية لكل الأشخاص الذي تحصلوا علي الجنسية الإماراتية أو الذين يريدون الحصول على الجنسية التي تجعلهم يمكن أن يخسروا الجنسية.

أن يكون الشخص لديه الحق في ممارسة حقوق المواطنة في أي دولة أخري.

إذا حكم عليه في أكثر من مره بإحكام تخص الشرف والأمانة.

إذا تحصل هذا الشخص علي الجنسية الإماراتية عن طريق الخش باستخدام أساليب مختلفة لذلك.

إذا أقام خارج دولة الإمارات مدة تصل إلي سنتين بدون وجود أي مبرر للإقامة الطويلة هذه, فيتم سحب الجنسية الإماراتية من هذا الشخص علي الفور.

في حالة تم سحب الجنسية من شخص ما, فيحق للدولة أن تقوم بسحب الجنسية الإماراتية من زوجته وأولاده أيضاً.

وكانت هذه الأسباب السابقة الأسباب التي قد تجعل الحكومة الإماراتية تقوم بسحب الجنسية من أي شخص.

الفئات المسموح لها التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإماراتية

هناك بعض الفئات التي حددتها الحكومة الإماراتية التي يمكنهم أن يقوموا بالتقدم بطلب للحصول علي الجنسية الإماراتية وذلك بعد تطابق الشروط والضوابط المعلنة مع كل شخص متقدم, ويجب العلم أنه جميع الأشخاص المسموح لهم بالتقدم للحصول على الجنسية الإماراتية يسمح بالتابعية لأزواجهم وأبنائهم الحصول على الجنسية الإماراتية بمجرد حصول فرد الأسرة عليها.

الأطباء

المثقفون.

المخترعين.

أصحاب المواهب.

العلماء.

والمستثمرون.

إجراءات ما بعد الموافقة علي طلب الحصول علي الجنسية الإماراتية