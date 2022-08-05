الحكومة اللبنانية تطالب العراق بتمديد عقد استيراد الوقود لتوليد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى مع سفير العراق فى لبنان حيدر البراك، حيث سلمه رسالة إلى الحكومة العراقية تطلب تمديد العقد مع لبنان لتزويده بالوقود لمدة سنة.

وكان لبنان قد تسلم أول شحنة وقود قادمة من العراق فى منتصف شهر سبتمبر الماضى وقدرها 31 ألف طن من الغاز أويل ضمن الاتفاقية التى تم توقيعها من قبل المديرية العامة للنفط بلبنان مع الجانب العراقى فى بغداد بتاريخ 24 يوليو من العام الماضى لمد لبنان بكميات تناهز الـ 40 ألف طن من الوقود شهريا.

ويعتمد لبنان على الوقود المستورد من العراق لتشغيل محطة توليد الكهرباء فى دير عمار شمالى لبنان ومحطة توليد الزهرانى جنوبى لبنان.

ويعانى لبنان من أزمة حادة فى الطاقة الكهربائية إذ لا تتعدى تغذية الشبكة الحكومية للمنازل والمنشآت أكثر من 4 ساعات يوميا على أقصى تقدير.