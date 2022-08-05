خبيرة اقتصادية: أوكرانيا على وشك الانهيار إذا لم تتلق مساعدات عاجلة

جدة - نرمين السيد - أعربت ماريا ريبكو نائب المدير التنفيذى لمركز الاستراتيجية الاقتصادية فى أوكرانيا، أن اقتصاد البلاد سوف ينهار فى القريب العاجل إذا لم تتلق أوكرانيا مساعدات مالية عاجلة فى ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية الدائرة حاليا فى البلاد.





وأشارت ريبكو -فى مقال نشرته مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إلى أن وتيرة الخسائر التى تتكبدها أوكرانيا جراء الحرب تزداد على نحو لا يمكن للاقتصاد الوطنى تعويضها، وأنه على مدار الأسابيع الماضية دارت مباحثات واسعة من جانب رجال اقتصاد محليين ودوليين حول تطبيق "خطة مارشال" فى أوكرانيا لتمكينها من البدء فى عملية إعادة أعمار بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.

وأشارت الكاتبة إلى أن الدول الغربية طالما قدمت العديد من الوعود الكريمة، بينما ما زالت وتيرة تقديم المساعدات تتميز بالبطء، فعلى الرغم من إعلان الغرب عن تقديم مساعدات لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 31 مليار يورو، إلا أن كييف لم تتلقى حتى الآن سوى مساعدات بقيمة إجمالية وصلت 11 مليار دولار.

وأكدت أن الاحتياطى من العملة الأجنبية بدأ يتناقص بشكل ملحوظ مما زاد الوضع الاقتصادى فى البلاد سوءا وهو ما دفع أوكرانيا إلى مطالبة حاملى سندات اليورو منحها مهلة لسداد ديونها حيث أن خدمة الدين أصبحت فوق طاقة الخزانة الأوكرانية.

وأوضحت أن أجمالى احتياطى العملات الأجنبية فى أوكرانيا وصل إلى 23 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى وأن معدلات الخسائر الحالية تشير إلى أن أوكرانيا أصبحت على مشارف انهيار اقتصادى إذا لم تتلقى مساعدات عاجلة.

وقالت إن العملية العسكرية الروسية دمرت الاقتصاد الأوكرانى فى الوقت الذى لا تتلقى فيه كييف المساعدات الخارجية الكافية لتعويض الخسائر التى تتكبدها بسبب الحرب حيث أن الحرب ضد القوات الروسية باهظة التكاليف.

وأوضحت أنه خلال الفترة من مارس حتى مايو من العام الجارى تمكنت الحكومة الأوكرانية من تغطية 40 بالمائة فقط من احتياجاتها بينما قام البنك الوطنى الأوكرانى بسداد 40% أخرى من التكلفة فى الوقت الذى تم سداد النسبة الباقية من خلال منح خارجية.

وأشارت إلى أن روسيا نجحت فى حرمان أوكرانيا من مصادر دخل مهمة حين قامت بحصار الموانئ التى تصدر أوكرانيا من خلالها منتجاتها إلى دول العالم التى كانت تمثل أحد أهم مصادر الدخل والتى بلغت قبل الحرب حوالى 40 بالمائة من الناتج المحلى العام.

واختتمت الكاتبة مقالها بمناشدة الدول الغربية تقديم دعم عاجل لأوكرانيا لضمان انتصارها فى الحرب ضد روسيا، مؤكدة أن عنصر الوقت أصبح فى غاية الأهمية فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد.