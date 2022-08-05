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عمر شويل - جدة الاستفسار عن إيقاف الخدمات برقم الهوية، مشكلة طلب انقطاع الخدمة وكيفية إلغاء تعليقها مهمة للغاية، سيمنع هذا الشخص الموقوف من تلقي العديد من المزايا الإضافية مثل إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو حتى رخصة القيادة.

بالإضافة إلى ذلك العديد من الخدمات الأخرى، وغالبًا مع بعض إيقاف الخدمة، من خلال هذا المقال سوف نوضح بالتفصيل كيفية الاستعلام عن الخدمات المتوقفة بواسطة رقم الهوية، فابقوا معنا.

الاستفسار عن إيقاف الخدمات برقم الهوية

يتعرض العديد من المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة للانقطاع عن العمل، لذلك يطلب الكثير من الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلات باتباع الخطوات التالية:

في البداية، اذهب إلى موقع وزارة العدل.

بعد ذلك، قم بتأكيد هوية الممتحن أو المواطن أو المقيم.

الرجاء ادخال تاريخ ميلادك.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك.

انقر فوق {التالي”.

في النهاية، انقر فوق الخدمة التي تريد معرفتها.

كيفية إلغاء تعليق الخدمة إلكترونياً

في البداية قم بالوصول إلى وزارة العدل السعودية.

انقر فوق علامة التبويب “التفاصيل”.

انقر فوق القائمة.

انقر فوق علامة التبويب طلباتي.

تسجيل الدخول إلى منصة وصول وطنية موحدة.

اختيار الطلب المقدم.

انقر فوق المطالبة لإيقاف الخدمة.

انقر فوق الإجراءات.

انقر فوق طلب الكلمة.

انتقل إلى علامة التبويب Stop Elevator Service.

اشرح السبب وقم بتحميل المستند إذا لزم الأمر.

انقر فوق ‘إرسال.

إجراءات لتقديم طلب لإنهاء خدمة المواطن في مكتب التسجيل

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية طلب انقطاع خدمات المواطنين في السجل من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، لكن يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

الوصول إلى صفحة أبشر الرئيسية.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك.

ادخل رقمك السري.

اكتب رمز التحقق.

الرجاء الضغط على المدخل.

انقر فوق علامة التبويب “التطبيق الإلكتروني”.

قم بتدوين رقم الدخول.

قم بتدوين تاريخ ميلادك.

تأكد من صحة المعلومات.

انقر للمتابعة.

في هذا المقال تناولنا سويًا بالتفصيل كيفية الاستفسار عن الخدمات المتوقفة، بالإضافة إلى ذلك كيفية إلغاء تعليق الخدمة إلكترونياً، إلى اللقاء في محتوي جديد.