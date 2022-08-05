هل يجب توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة 1444

نُجيب تساؤل هل يجب توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة حيث قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بتقديم نظام جدارة من أجل مساعدة العاملين والموظفين، وكذلك الأفراد للبحث عن فرص عمل متنوعة في كلًا من القطاعات الحكومية أو الخاصة، وقد يتم الاستعلام عن المُرشحين المقبولين في الوظائف المعروضة من خلال تلك المؤهلات والمعلومات المدخلة عبر جدارة رسميًا.

هل يجب توثيق بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة

بالفعل لابد من القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية وكذلك المؤهلات العلمية الخاصة بالباحث عن عمل عبر نظام جدارة، وذلك من أجل وصول المؤسسات والشركات بكل سهولة إلى الأفراد والموظفين الذين تم ترشيحهم للعمل إلكترونيًا، لهذا يجب التأكد من كافة البيانات والمعلومات التي قام المستخدم بإدخالها.

ما هي أهداف التقديم في نظام جدارة

تعمل نظام جدارة على تقديم المزيد من الأهداف التالية:

العمل على إيضاح والتعريف بالسيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين لجهات العمل بشكل أفضل.

بالإضافة إلى المساعدة في أعمال الدراسات والبحوث.

يقوم النظام بتعريف الشركات بالخبرات والمهارات التي يتمتع بها الأفراد المتقدمة.

العمل أيضًا على معرفة مصادر أخرى مختلفة من التوظيف بغير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هذا بجانب العمل على تفعيل التشارك المجتمعي.

كذلك العمل على تعريف المؤسسات والشركات بالمؤهلات والخبرات الخاصة بالأفراد الباحثة عن عمل.

كيفية التسجيل في نظام جدارة بشكل رسمي

على كل من يرغب في التسجيل في نظام جدارة، لابد أن يقوم باتباع الخطوات الآتية: