نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://reef.gov.sa/ رابط تقديم دعم ريف للعاطلين عن العمل 1444 بالخطوات والشروط المطلوبة للحصول على “الدعم الريفي” في المقال التالي
رابط تقديم دعم ريف للعاطلين عن العمل 1444 هو أحد التساؤلات التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم الحصول على الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية لبعض المستحقين في السعودية من العاطلين عن العمل بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها، فنجد أن برنامج دعم ريف هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية، والتي تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية في إطار العمل على تعزيز رؤية المملكة 2030، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تقديم ريف للعاطلين عن العمل 1444 والشروط المطلوبة للتسجيل.
رابط تقديم دعم ريف للعاطلين عن العمل 1444
تتيح الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الزراعة إمكانية التقديم من قبل بعض الفئات على دعم ريف للعاطلين عن العمل، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يجب أن يتم تحيا الدخول مباشرة إلى منصة ريف
- ومن ثم يتم التوجه مباشرة إلى أيقونة تسجيل كعاطل عن العمل.
- ومن ثم يتم اختيار الضغط على أيقونة تسجيل.
- يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم لكي يتم إنشاء حساب.
- يجب أن يتم إدخال الاسم الرباعي، ثم إدخال السجل المدني أو الإقامة، ومن ثم يتم تحديد الجنسية.
- بعد ذلك يتم تحديد الجنس، وكتابك تاريخ الميلاد.
- ثم يتم إدخال العمر بالأرقام، ثم تحديد الحالة الاجتماعية.
- وبعدما يتم الانتهاء من تسجيل كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- يتم الموافقة أن الشروط والأحكام.
- ثم يتم اختيار أيقونة إرسال طلب التسجيل.
شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل
وقد جاءت أهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل في السعودية على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية.
- كما يشترط أن يكون المتقدّم للحصول على الدعم يعمل في مجال الزراعة المُحددة وفق دَعم رَيف.
- يشترط أن يكون المتقدّم عاطلًا عن العمل، ولا يكون تابع لأي وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاصّ.
- كما يجب ألا يكون عمر المتقدم إلى دعَم المتعطلين عن العمل أقل من 21 عامًا.
- كما يشترط ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدّم بطلب الدّعم عن 6,000 ريال سعودي.
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