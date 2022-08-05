بالتقسيط علي 5 سنوات قرض 500 ألف ريال بدون ضمانات ويناسب جميع الفئات

تمويل شخصي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، تقوم بعض الشركات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية بتقديم تمويل إلى الأفراد المحتاجين قد يصل هذا التمويل إلى 500 ألف ريال سعودي، وذلك لكي يتمكنوا من إقامة المشروعات المتعددة للنهوض بالمجتمع السعودي، وذلك لأن هناك العديد من الأشخاص لديهم أفكار مبتكرة ولكن لا يملكون دخلا يمكنهم من إقامة هذه المشاريع ، لذلك يتساءل الجميع عن شروط وطريقة التقديم للحصول على هذا التمويل لعام 2022.

كيفية التقديم بطلب التمويل الشخصي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي من شركة التيسير

نظراً لأهمية هذا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية إلى المواطنين لحثهم على الاستثمار والابتكار لتحسين دخل المجتمع، وخطوات التسجيل للحصول على هذا التمويل من شركة التيسير وهي:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة التيسير للتمويل.

قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك المطلوبة داخل الموقع مثل الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية ومحل الإقامة وكافة البيانات الأخرى.

قم بالضغط على مربع تسجيل الطلب.

سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل بقبول طلب التمويل الخاص بك.

شروط الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي من شركة التيسير

هناك بعض الشروط يجب عليك اتباعها لكي تتمكن من الحصول على هذا التمويل من شركة التيسير وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يثبت أن يعمل في قطاع معين.

يجب أن يكون دخله الشهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وهو 4000 ريال سعودي.

أن لا يقله عمره عن 21 عاما حتي 60 عام ولا يزيد.

يجب أن يقدم وثيقة تدل على مدة عملة في القطاع بشرط أن لا تقل عن 3 شهور.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك تمويل الأشخاص المتقاعدين والعاجزين عن العمل.

متاح الآن تمويل يصل إلي 500 ألف ريال سعودي بفترة سداد تصل إلي خمس سنوات.

في نهاية المقال نكون قد تحدثنا عن تمويل شخصي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهذا الدعم تقدمه شركة التيسير داخل المملكة العربية السعودية لمساندة المواطنين المقيمين بداخلها ودعمهم على إقامة المشاريع الصغيرة والاستفادة منها.