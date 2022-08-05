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عمر شويل - جدة متي ينزل حساب المواطن لشهر محرم 1444 في المملكة العربية السعودية هذا السؤال يتردد دائما بين الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من هذا البرنامج والذين يريدون جواب له وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد نزول برنامج حساب المواطن عن بأنه يكون في اليوم العاشر 10 من كل شهر ميلادي، وتعد هذه هي الدفعة السابعة والخمسون 57 من برنامج حساب المواطن ويتم تحديد اليوم حسب الإجازات الرسمية حيث تقوم بتحديده حكومة المملكة ويكون ذلك البرنامج يتمثل في مبلغ مالي شهري يحصل عليه المستفيدين منه حتى يتمكنوا من تحسين مستواهم المعيشي والمالي في ظل ظروف الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة.

متي ينزل حساب المواطن لشهر محرم

موعد نزول برنامج حساب المواطن عن شهر محرم الدفعة السابعة والخمسون 57 لكل من يريد التعرف على الموعد المحدد بالتفصيل حيث تم تحديد موعد البدء في صرف الدفعة الجديدة لبرنامج حساب المواطن في التاريخ الذي يوافق يوم الأربعاء العاشر من شهر أغسطس 10/8/2022م، والموافق ه‍ الموافق الرابع عشر 14 من شهر محرم لعام 1444 هجرية.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

من اهم الشروط التي تم وضعها من خلال حكومة المملكة العربية السعودية لكل من يريد التسجيل الإلكتروني للحصول على المبلغ المالي الشهري الخاص ببرنامج حساب المواطن حتى يستفيد منه واللحاق بصرف هذا المبلغ يجب أن تكون متوفرة فيه كافة الشروط المطلوبة والتي تتمثل في السطور التالية:

تقديم ما يثبت الدخل الشهري الخاص بصاحب الطلب.

تسجيل كافة البيانات المتعلقة بجهة العمل المنوط بها.

تسجيل الرقم الخاص بالحساب البنكي له.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به عن عشرون 20 ألف ريال سعودي.

على المواطن السعودي المتعطل عن العمل تقديم بطاقة حالة تثبت ذلك.

لكل من موظفي القطاع الخاص الخدمة المدنية تقديم بطاقة حالة خاصة بهم أيضاً.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

إحضار بطاقة العائلة له.

في حالة إذا كانت الزوجة تعمل يجب عليه إثبات ذلك وتدوين قيمة الدخل الشهري الخاص بها.

تسجيل الدخل الإضافي له من مزايا المملكة.

تسجيل الحساب البنكي الخاص به iBAn ولا بد من أن يكون مفعل.

الشروط الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن للمتزوجين

لكل المواطنين السعوديين المتزوجين الذين يريدون التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من المبلغ المالي الشهري الذي يقدمه البرنامج لابد أن يكون مستوفي جميع الشروط التي تم وضعها حتى يتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح، وتتمثل هذه الشروط المطلوبة في السطور التالية:

لابد أن يكون صاحب الطلب حاصل على الجنسية السعودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

أن يكون مستقلين بسكن خاص.

يكون/ تكون ليس لها عائل ينفق عليها.

لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عاما كامله.

تقديم عقد إيجار باسم صاحب الطلب.

في حالة إذا كان السكن المقيم فيه ملكية خاصة به عليه تقديم ما يثبت ملكيته له.

تقديم ما يثبت إذا كان سكن أو كلية عسكرية أو معهد.

ألا يتعدى الإجمالي الخاص بالدخل الشهري له عن الحد المانع المستحق له.

أن يكون شخص غير مسؤول أو مطلق أو أعزب أو ارمل/ أرملة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

يتم الولوج المباشر على الرابط الخاص ببرنامج حساب المواطن

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب ومنها (رقم الهوية الوطنية الخاصة به ، تسجيل الرمز المرئي له).

تسجيل كلمة المرور الخاصة به.

وفي نهاية الخطوات يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

من خلال هذا المقال قدمنا لكم كل ما يخص ويتعلق بموعد نزول برنامج حساب المواطن السابع والخمسون 57 وتاريخ نزوله وأيضاً شروط وخطوات التسجيل الإلكتروني لكل من يريد الحصول على هذا البرنامج والاستفادة منه