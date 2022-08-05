Ashura موعد يوم عاشوراء 1444 في مصر والسعودية والدول العربية بالميلادي والهجري وحكم صيام عاشوراء 

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عمر شويل - جدة موعد يوم عاشوراء 1444 ، يتساءل الكثير من المسلمون المنشغلون بالعلوم الشرعية عن متى يوم عاشوراء نظرا لما يتواجد في هذا اليوم الكثير من البركات والخيرات الذي ينزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، حيث يقدر المسلم أن ينال رضا الله عز وجل، وذلك لأن شهر محرم من الأشهر المستحب فيها الصيام، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف على موعد صيام يوم عاشوراء.

موعد صيام يوم عاشوراء

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم بعد صيامه لشهر رمضان المبارك، وذلك يشير إلى مكانة هذا اليوم والشهر عند سيدنا محمد، حيث أن يكون عاشوراء له فضل كبير فكان سيدنا موسى عليه السلام وقومه يصوموا ذلك اليوم حيث في ذلك اليوم تم تنجية سيدنا موسى وقومه من ظلم فرعون، بالإضافة إلى أنه في ذلك اليوم قتل الحسين بن علي حفيد الرسول صلى الله عليه في معركة كربلاء، ومن فضائل صيام ذلك اليوم أنه يمحو الخطايا ويكفر الذنوب للعام الماضي.

موعد يوم عاشوراء 1444 في مصر والسعودية والدول العربية

متى تاريخ عاشوراء 2022|| موعد يوم عاشورة بالميلادي والهجري 1444 دعاء يوم عاشوراء مكتوب وتوقيت صيام وسببه فى البلاد العربية اتفق جميع العلماء أن يوم عاشوراء هو العاشر من شهر محرم الهجري الموافق ليوم الاثنين لتاريخ 8/8/2022 الميلادي، بالإضافة إلى اتفاق العلماء على أن شهر محرم من أفضل الشهور الذي يكثر فيه الخير والبركة ويمحو به السيئات، وتم الإعلان من قبل دار الإفتاء وعلماء الفلك أن يوم 30/7/2022 هو غرة شهر محرم الهجري.

حكم صيام يوم عاشوراء

فضل صيام يومي عاشوراء وتاسوعاء 1444 ثواب صيام يوم عاشوراء من أحكام صيام عاشوراء بأنها سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث من فضائل صوم هذا اليوم أنه يكفر سيئات العام الماضي، كما أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون يوم التاسع والعاشر، حيث أن صيام يوم عاشوراء له ثلاثة مراتب، وهي:

صيام اليوم العاشر بمفرده.

صيام اليوم التاسع والعاشر

صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر.

آراء دار الإفتاء في صيام يوم عاشوراء بمفرده

تم التأكيد من قبل دار الإفتاء على أنه يجوز صيام اليوم العاشر دون صوم يوم قبله أو بعده، حيث إنه من المستحب صيام اليوم التاسع من شهر محرم، واستشهد بصيام اليوم التاسع والعاشر بما ورد من أحاديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.