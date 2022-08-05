الخارجية السودانية ترحب بتمديد اتفاق الهدنة فى اليمن

وقالت الخارجية السودانية، فى بيان اليوم، إن تمديد هذا الاتفاق من شأنه أن يوقف نزيف الدم وتسهيل حركة المدنيين والسلع والخدمات التجارية والمساعدات الإنسانية فى كل أرجاء اليمن، كما يتضمن الاتفاق التزاما من الأطراف اليمنية بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع فى أسرع وقت ممكن.
وأكدت وزارة الخارجية أن السودان يثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ويدعم هذه الخطوة، والتى يأمل أن توفر فرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية، وأن تساهم بشكل فاعل فى تهيئة بيئة مواتية للتوصل لتسوية سلمية للنزاع من خلال عملية سياسية شامل.
كما يؤكد السودان على موقفه الثابت من القضية اليمنية والداعم لكل الجهود الرامية لاستقرار وأمن اليمن، ويدعو الفرقاء اليمنيين لاستئناف الحوار وإطلاق العملية السياسية للوصول إلى سلام دائم وعادل.
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