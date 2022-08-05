اليونان تتوسط لتهدئة الوضع بين كوسوفو وصربيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة اليونانية، اليوم الجمعة، إن غرب البلقان شهد تصاعدا فى التوترات، حيث أدى النزاع بين كوسوفو وصربيا إلى احتجاجات وتقارير عن إطلاق نار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط هذه التوترات، انخرطت اليونان دبلوماسيا مع كلا الجانبين لمساعدتهما على التوصل إلى تفاهم.

ومع تعزيز اليونان لوجودها الدبلوماسى فى البلقان، تعمل أثينا أيضا على رفع مستوى تعاونها مع كوسوفو.

جدير بالذكر أن الوضع تفاقم بين البلدين مؤخرا على خلفية قرار من حكومة كوسوفو باستبدال لوحات الترقيم الصربية بأخرى كوسوفية وهو ما رفضته الأقلية الصربية فى مدينة ميروفيتشا شمال البلاد مما أدى إلى حدوث احتجاجات وعمليات إطلاق نار.