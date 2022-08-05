رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة كل المحافظات على موقع https://moe.gov.eg/

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الاول كل المحافظات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ، ينتظر كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور الاعلان الرسمى لنتيجة الثانوية العامة الدور الاول فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتى من المتوقع ان تظهر فى الوقت القليل القادم وموضوعنا اليوم يتحدث بشكل كامل عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها فى الوقت القادم عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم .

طرق معرفة نتيجة الثانوية العامة

ننشر ونشرح لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز طرق معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الاول لعام 2022 فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث ان النتيجة سوف تظهر هناك بشكل رسمى ونشرح لكم فى الوقت الحالى طريقة الحصول والاستعلام عن تلك النتيجة التى كثر البحث عن طرق الاستعلام عنها فى الوقت الحالي والطريقة هي :-

على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

يقوم الطالب باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

ثم يتم تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

بعد ذلك يقوم بإدراج جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ويتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة بالمدرسة المقيد بها الطالب.

ثم يقوم بالضغط على زر الاستعلام.

سوف تظهر قائمة تتضمن درجات الطالب في كل مادة وخانة للمجموع الكلي بالأرقام العادية وبالنسبة المئوية.

من الممكن طباعة النتيجة كمستند رسمى يمكن الطالب التقدم بها الى الجامعات المصرية المناسبة له

اعلان نتيجة الثانوية العامة عبر الانترنت

من المعروف والمعلن ان نتيجة الثانوية العامة سيتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث تسأل العديد من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول سبب اعلان تلك النتيجة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم وعن توجه الوزارة لاعلان كل النتائج المراحل الدراسية عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم جاء الرد الرسمى من مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم ان الوزارة تسعى للاعلان عن كل النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم لتقليل التزاحم بين الطلاب واولياء الامور فى المدارس لتقليل فرص الاصابة بفيرس كورونا المستجد .