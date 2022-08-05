سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max في مصر والأمارات والسعودية

يحتوي هاتف ١٤ برو ماكس على الكثير من المواصفات الذكية التي تجعله أهم من غيره من الهواتف وكما أعتدنا من شركة ابل بأنها تسعى إلى التطور المستمر فقد سعت في تطوير تلك الهاتف عن الأعوام السابقة فقد أصدرت في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ ايفون ١٢ برو ماكس وايفون ١٣ برو ماكس اللذان كان ذات مواصفات جذابة وسوف نتعرف على مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس.

مواصفات وسعر أيفون ١٤ برو ماكس اقوي هاتف ابل علي الإطلاق توقعات السعر في جميع الدول

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

تنافس شركة apple غيرها من الشركات وقد عملت على طرح ايفون ١٤ برو ماكس بمواصفات ومزايا هائلة وسوف نشرح ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور:

من أهم مزايا ايفون ١٤ برو ماكس أنه يتمتع بكاميرا عالية الدقة والجودة التي تجعل الصور مجسمة وغاية في الدقة وهذا أكثر ما يميز الهاتف.

شبكة هاتف ايفون ١٤ برو ماكس من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس مما يجعل شبكة النت غاية في السرعة.

.يصل وزن الهاتف إلى حوالي ٢٥٠ جرام وهو وزن معقول نسبيًا.

.يصل وزن الهاتف إلى حوالي ٢٥٠ جرام وهو وزن معقول نسبيًا. يدعم هاتف ١٤ برو ماكس خاصية مستشعر الدوران والبوصلة والبارومتر والدوران.

يحتوي على كاميرا أمامية تصل دقتها إلى ١٦ ميجا بكسل.

تُصنع شاشة هاتف ١٤ برو ماكس من زجاج الغوريلا وإطار من مادة التيتانيوم.

يتمتع الهاتف بألوان عديدة منه الذهبي والفضي والأسود والأبيض.

يدعم الهاتف بشاحن سريع حوالي ٢٠ وات ويتم الشحن ١٠٠%خلال ساعة واحدة.

تصل مساحة الشاشة إلى حوالي ٦.٧ بوصة.

عيوب هاتف ١٤ برو ماكس