نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة وحاسبه الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، من اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي يتم أنجزها عبر منصة ابشر دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات الحكومية والهيئات وذلك توفير الوقت والجهد على المغترب، وهى احدي المنصات الإلكترونية الهامة داخل المملكة التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من المعروف إن الدولة تقوم بفرض رسوم إضافية على اقامة المرافقين ويقوم هذا المرافق بسداد هذه الرسوم شهريا، هذا من ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة من اجل حماية حقوق الوافدين والمرافقين حتى يستطيعوا التمتع بكل مزايا الحياة على الأراضي السعودية، لذا وضحت الهيئة العامة للجوزات ألية الاستعلام عن رسوم المرافقين، كما وضحت رسوم المرافقين الوافدين فضلا عن توضيح ألية احتساب الرسوم في المملكة.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة ابشر

تعد منصة ابشر من المنصات الإلكترونية الهامة التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والوافدين على المملكة، ذلك تسهيل على المواطنين بعض الإجراءات دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات والهيئات الحكومية وتوفير الوقت والجهد، وهذا ما تنظر إليه الدولة تماشيا مع رؤية 2030، واليكم طريقه دفع الرسوم عبر منصة ابشر وهى كالأتي:

الدخول مباشرا على منصة ابشر.

الضغط على خانة أفراد.

تسجيل الدخول ولابد أن يكون لديك حساب من قبل على المنصة.

من خدمات المقيمين الضغط على اقامة التابعين.

سيتم إظهار كافة البيانات للتابعين ومنها قيمة الرسوم.

الاستعلام عن رسوم المرافقين عن طريق وزارة الداخلية

تسعى الدولة دائما على مساعدة أفراد المجتمع والارتقاء بهم للتطلع إلى رؤية افضل من اجل الحصول على مستوى لائق أمام دول العالم، هذا الذي تسعى إليه أيضا وزارة الداخلية من الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع السعودي ومن ضمن هذه الخدمات أيضا وهى الاستعلام عن رسوم المرافقين عن طريق الخطوات الأتية:

الدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الاسم ورقم الهوية.

البحث عن قسم الرسوم.

بعد ذلك يتم ظهور المبلغ الذي تود دفعه.

الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية لاستكمال باقي الإجراءات.

الدخول إلى الموقع مرة اخرى لرفع طلب التجديد.

أخيرا سوف يأتي إليك رسالة نصيه بإتمام العملية بنجاح.

حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين

هي من ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة كخدمة إلكترونيه مميزه، يتم فيها احتساب الرسوم بأثر رجعى إذا لم يتم السداد بالإضافة إلى رسوم التجديد، هذا يمكن للمقيم أن يقوم باحتساب الرسوم المفروضة عليه ولاستخدام تلك الحسابية عليك اتباع الخطوات الأتية: