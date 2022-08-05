تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك قطاع خاص .. شركات التمويل التي تعطي قرض لموظفي القطاع الخاص

يرغب بعض المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالحصول على تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك قطاع خاص، الأمر الذي يضع أحيانًا شروطًا صعبة ومعقدة نوعًا ما لغير موظفي القطاع الحكومي، حيث باتت بعض الشركات توفر هذه المنتجات لموظفي القطاع الخاص أيضا، مع تحديدها لبعض الشروط المختلفة نوعا ما عن شروط حصول العملاء من القطاع الحكومي على هذا المنتج، وخاصة من حيث كشف الراتب ومقدار راتب العميل وبعض المعايير المختلفة الأخرى.

تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك قطاع خاص

تقدم العديد من شركات التمويل الحكومية والخاصة خدمات القروض الشخصية دون الحاجة لاتفاق مع أحد البنوك أو إلزامية تحويل الراتب أو حتى وجود كفيل، لذلك تواجه هذه الشركات طلبًا متزايدا من العملاء الذين يريدون التحصل على القروض الشخصية.

شركات تعطي تمويل للقطاع الخاص

هناك العديد من الشركات الحكومية والخاصة التي توفر للعاملين في القطاع الحكومي إمكانية الوصول إلى التمويل الشخصي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص بدون ضامن وبدون الحاجة لتحويل راتب العميل، ومن أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية هي:

تمويل شركة الأولى الشركة السعودية للتمويل. شركة النايفات التمويلية. شركة دار التداولات للتمويل. شركة المرابحة المرنة للتمويل شركة متاجر شركة البيت الأهلي.

معايير الحصول على التمويل الشخصي

من أجل الموافقة على طلبات التمويل الشخصي من خلال شركات التمويل المختلفة داخل المملكة العربية السعودية دون اتفاق مع البنك للقطاع الخاص، تم وضع عدة شروط من ضمنها:

يجب أن يكون المتقدمون المتقدمون للحصول على القرض أكبر من 21 عامًا يشترط في هذا الشخص أن يكون لديه وظيفة دائمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. الشخص لديه جميع الضمانات اللازمة من قبل الشركة التي ستودع بحسابه التمويل. تم تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يسمح له بالحصول على القرض ، وتفاوتت هذه القيمة من شركة إلى أخرى. يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل.

أوراق القرض الشخصي من شركات التمويل

إذا رغب شخص في الحصول على تمويل شخصي دون اتفاق مع البنوك المختلفة في المملكة العربية السعودية ، يلزم تقديم بعض المستندات والوثائق الرسمية. ومن أبرز هذه الوثائق ما يلي: