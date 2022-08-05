نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايلي تقسيط ايفون ١٣ وأحدث عروض الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايلي تقسيط ايفون ١٣ يعد من أفضل الأجهزة التي يبحث عنها المستخدمين داخل المملكة وذلك لما يشتهر به الجهاز من إمكانيات متميزة وشهرة عالمية، وقد عملت شركة موبايلي على توفيره للعملاء بالتقسيط ضمن مجموعة أجهزة موبايلي بالتقسيط إضافة إلى موبايلي ايفون 12 تقسيط ولذا يتساءل العملاء كم تقسيط ايفون 13 موبايلي؟ وكذلك كم أقساط الايفون في موبايلي بشكل عام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موبايلي تقسيط ايفون ١٣.

موبايلي تقسيط ايفون ١٣

ضمن عروض الشركة يمكن الاستفادة من موبايلي تقسيط ايفون ١٣ إضافة إلى العديد من الأنواع المختلفة من الجوالات الذكية، ويسمح للعملاء بالتقسيط عبر الاشتراك في واحدة من الخطط الآتية:

الخطة الأولى التي توفرها الشركة هو تقسيط 300 والتي تتيح للعملاء الحصول على ايفون 13 pro max بنظام التقسيط للإصدار بسعة 1 تيرا إضافة إلى استفادة العميل بالكثير من الخصومات الأخرى.

وتتيح الخطة الثانية التي وفرتها الشركة بقيمة 260 ريال التقسيط لإصدارات ايفون 13 pro max بسعة 128 جيجا.

ويحصل العملاء على الجهاز بأكثر من خطة تقسيط أخري يتاح الاطلاع عليها عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة موبايلي.

ما هي شروط تقسيط الجوالات من موبايلي 2022؟

قامت الشركة بتحديد المعايير الأساسية التي من شأنها تنظيم عملية تقسيط الجوالات للعملاء بشكل مبسط وتنقسم هذه الشروط إلى:

يسمح بالتقسيط لمشتركي باقات مفوتر التي تأهله لعملية التقسيط والتي تبدأ من 100 وصولًا لباقة 400.

ضرورة التأكد من أهلية العميل للتقسيط وذلك من خلال الاستعلام عن طريق شركة سمة.

يتم التقسيط للعملاء بناء على توقيع عقد مع الشركة إلزامي لمدة سنتين.

يتحمل العميل أي تكاليف تحسب على الجهاز من ضرائب في حالة طلبه لإلغاء خطة التقسيط.

يمكن للعميل تقسيط جوال واحد فقط وبعد الانتهاء من سداد قيمته يمكنه تقسيط جوال آخر.

أحدث عروض تقسيط موبايلي 2022

تعمل الشركة على توفير أحدث إصدارات الأجهزة من مختلف الأنواع تلبية لاحتياجات عملائها ولذا فقد وفرة موبايلي السعودية من خلال أجهزة موبايلي بالتقسيط الأجهزة التالية: