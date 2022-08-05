نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الترميم بدون رسوم إدارية من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد كبير من القروض والعروض والخدمات التمويلية التي تختص فئات معينة من المواطنين والمواطنات، وبأقل الشروط والإجراءات سوف تحصل على التمويل بموافقة فورية وسريعة بدون رسوم، ومبلغ تمويلي يصل حتى 60 ألف ريال، وقد أعلن البنك أنه قد حدد هذا المبلغ لمساعدة محدودي الدخل على السداد بدون قلق أو خوف من تفاقم الالتزامات الشهرية، ويمد يد العون لجميع المواطنين والمواطنات بقروض لكل فئة.

ماهي قروض بنك التنمية الاجتماعية

من ضمن القروض المتوفرة قرض الأسرة والذي مؤخرا قد تم ارتفاع المبلغ التمويلي حتى وصل إلى 100 ألف ريال، مليون ونصف ريال بدون كفيل للمتقاعدين، وتمويل الزواج ب60 ألف ريال، وتمويل آهل 60.000 وذلك التمويل مناسب للرجال والنساء، وتمويل كنف 30.000 وهذا للمطلقات والأرامل والتي تعول طفلا، وتمويل الترميم لمبلغ 60 ألف ريال، وكل هذه التمويلات بفترة سداد حتى 60 شهرا وأقساط شهرية بسيطة تبدأ من 500 ريال وحتى 1500 ريال، وهناك قرض نفاذ وموجه للعاطلين عن العمل بمبلغ تمويلي نقدي 120 ألف ريال، و300 ألف ريال للتمويل العيني للنقل التشاركي.

شروط تمويل الترميم

حتى تحصل على تمويل الترميم بمبلغ يصل حتى 60 ألف ريال فلابد أن تكون موظف ولا يزيد دخلك الشهري عن 14,500 ريال، والعمر لا يتخطى 70 عاما، قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، وأن ملكية المنزل لا تتخطى عام واحد، وأن يكون عمر المنزل لا يتخطى 5 سنوات، كما أنه يجب أن تكون مساحة الأرض التي تحتاج إلى ترميم لا تتخطى 1000 متر، وأن يكون هناك سجل ائتماني جيد، وسوف تحصل على التمويل بموافقة فورية ومبلغ حتى 60 ألف ريال بفترة سداد خمس سنوات وبدون رسوم إدارية.

كيفية التقديم لطلب تمويل الترميم

عن طريق البوابة الإلكترونية للموقع الإلكتروني بنك التنمية الاجتماعية يمكنك التقديم لطلب المنتج، حيث استفاد من هذا التمويل نحو 96 ألف فرد من المواطنين والمواطنات، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية، ورقم حساب الآيبان، ورقم الهاتف المسجل في أبشر، والعنوان الوطني مع إثبات السكن، ويتم تقديم جميع الأوراق المطلوبة لبنك التنمية، وسوف يتم التأكد من الأهلية والمعلومات المقدمة، وعند الموافقة يتم تحويل المبلغ إلى المواطن أو الكفيل، يمكنك الاتصال برقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية 920008002 طوال أيام الأسبوع لتحصل على المعلومات التي تحتاج إليها.