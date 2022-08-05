نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة وتجديد تامين السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة وتجديد تأمين السيارات، حيث قامت إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية على تراخيص وتأمين سيارتهم، وتعمل الإدارة على توفير العديد من الطرق التي توفرها لحصول المواطنين على الخدمات وأيضا خدمة تأمين السيارات وهذه الخدمة من اهم الخدمات التي يرغب الجميع في الاستعلام عنها وان خدمة تأمين السيارات ضد ما تتعرض لها من أضرار، بشرط أن يكون قيمة إصلاح الضرر لا تتخطى قيمة المبلغ الذي يقوم صاحب السيارة بدفعه.

ويعد تأمين المركبات من اهم الأمور التي يقوم بها صاحب المركبة لكى يستطيع السير بسيارته على الطرق، لأنه دون وثيقة التأمين لا يستطيع السير وهو ما يدفع صاحب السيارة أن يقوم بالتأمين عليها وسرعة الانتهاء منها، وقامت إدارة المرور للتسهيل على المواطنين في المملكة لتجديد تأمين السيارات دون الذهاب إلى مقر الهيئات والإدارات التابعة للمرور بالدخول عبر منصة ابشر بخطوات واجراءات لا تأخذ الكثير من الوقت وهو ما تسعى إليه المملكة من تحديثات داخل الهيئات الحكومية وغيرها.

خطوات الاستعلام عن تأمين السيارة برقم اللوحة

كما تعمل وزارة الداخلية بالمملكة على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين ومنها خدمه تأمين المركبات، والتي يبحث عنها الكثير من أصحاب المركبات وأيضا رخصة قيادة الدراجات النارية، ولكن يجب على المستفيد من الخدمة أن يقوم باستيفاء جميع الشروط المطلوبة منه ومنها الفحص الطبي وتسديد رسوم التجديد وغيرها، كما يمكنك أيضا تجديد رخصة القيادة برقم الإقامة جديد، ولكى يمكنك الاستعلام عن تأمين المركبة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن تامين المركبات.

سوف يقوم الموقع بالتحويل إلي منصة ابشر بشكل مباشر.

الضغط على أفراد.

تسجيل البيانات الشخصية.

سيتم إرسال رمز مرئي على الجوال المسجل على ابشر.

كتابه الرمز في المكان المخصص له.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار خدمات المركبات.

ويتم الضغط علي صلاحيه التامين على المركبات.

كتابة البيانات المطلوبة وهى(رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المائي).

بعد ذلك سيتم إظهار نتائج الاستعلام.

شروط تجديد تأمين السيارات

تعمل الإدارة العامه للمرور التابعة لوزارة الداخلية على مساعدة الوافدين المقيمين في المملكة على تسهيل اجراءات تجديد تأمين المركبات، وإطلاق خدمات إلكترونيه يقوم فيها المواطن بتجديد تأمين المركبة الخاصة به، وهذا الذي تسعى إليه الدولة تماشيا مع رؤية 2030 ومن شروط تجديد تامين المركبات الآتي: