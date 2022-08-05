الصحة الكاميرونية: الكوليرا تودى بحياة 200 شخص فى 10 أشهر

جدة - نرمين السيد - وكتب مانودا ملاشى، فى تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" نقلتها صحيفة "أفريكا نيوز" اليوم الجمعة: "أنه منذ بدء وباء الكوليرا فى أواخر أكتوبر الماضى، توفى 200 شخص من إجمالى 10322 حالة"، مضيفا "كما تأثرت خمس من المناطق العشر فى الكاميرون بالوباء، بما فى ذلك الساحل، والعاصمة الاقتصادية دوالا، ومنطقة الوسط التى تضم العاصمة ياوندى".

وتسبب التفشى السابق للكوليرا فى وفاة 66 شخصا فى الكاميرون بين يناير وأغسطس 2020.

يشار إلى أن الكوليرا مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يقتل فى غضون ساعات إذا ترك دون علاج، ويظهر بشكل دورى فى الكاميرون، وهى دولة فى وسط إفريقيا يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة.

فى أوائل عام 2021، قدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما بين 1.3 إلى 4 ملايين حالة إصابة بالكوليرا و21000 إلى 143000 حالة وفاة بسبب المرض فى جميع أنحاء العالم كل عام.