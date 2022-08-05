نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة التربية والتعليم الفني، خلال الساعات القادمة نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر رابط بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg برقم الجلوس وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الفترة الماضية عقب إنتهاء الطلاب في الصف الثالث الثانوي من أداء الإمتحانات خلال الشهر الماضي في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وسط تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022، غدًا السبت في تمام الساعة الواحد ظهرًا فور إعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

ذكر وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية له خلال الساعات الماضية، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول خلال الفترة من 1-7 أغسطس الجاري، فور اعتمادها رسميًا وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على الشهادة الثانوية العامة في جميع التخصصات وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر الوزارة بحضور قيادات الوزارة.

رابط الاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات التالية:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة.

ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الصف الثالث الثانوي بشكل صحيح وسليم.

ثالثًا: ثم يحدد الطالب في الشهادة الثانوية العامة التخصص.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث.

خامسًا: الإنتظار ثواني ثم ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر، أن المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجة في جميع المواد الدراسية التي أدى الطلاب في الصف الثالث الثانوي الإمتحانات خلال شهر يونيو الماضي.

بلغ عدد طلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي نحو 649 ألف و387 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية والعلمية، وفيما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الادبي، 256 ألف و366 طالبًا وطالبة.

وفيما بلغ عدد الطلاب في شعبة العلمي علوم نحو 292 ألف و852 طالبًا وطالبة، بلغ عدد الطلاب في شعبة العلمي رياضة نحو100 ألف و169 طالبًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

مادة اللغة الإنجليزية: الدرجة النهاية 50 درجة، والصغرى 25 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة النهاية 40 درجة، والصغرى 20 درجة.

مادة الجيولوجيا: الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة.

مادة الكيمياء: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة.

مادة الأحياء الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة.

مادة الفيزياء: الدرجة الكبرى 60 درجة والصغرى 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

مادة الجبر والهندسة الفراغية: الدرجة النهاية 30 درجة والصغرى 15 درجة.

مادة الاستاتيكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

مادة الديناميكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

مادة علم النفس: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة والصغرى 30 درجة.

مادة الجغرافيا: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة.

مادة التاريخ: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة والصغرى 30 درجة.

مادة الفلسفة: الدرجة النهاية الكبري 60 درجة، والصغرى 30 درجة.