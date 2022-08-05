نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج التوجيهي 2022 الاردن رابط استعلام نتائج الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج التوجيهي 2022 الاردن ، يستمر البحث في المملكة الهاشمية الأردنية عن متى اعلان نتائج التوجيهي 2022 ” نتائج الثانوية العامة” عبر الموقع الرسمي للوزارة http://moe.gov.jo/، حيث اكدت العديد من المصادر التي لها صلة بوزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) سيتم نشرها في الأيام القليلة المقبلة، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي للعام الدراسي الحالي وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك.

موعد نتائج التوجيهي 2022 الاردن

كما اكدنا لكم سابقا فإن وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية الأردنية أكدت ان موعد نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) سيكون قبل العشرون من شهر آب لعام 2022، على أن يعقد الدكتور محمد ابوقديس وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم الأردني مؤتمر صحفي بالمرق الرئيسي للوزارة ويتم اعلان النتائج العامة لدورة 2022 والتي يمكن الاستعلام عنها بشكل الكتروني من خلال الخطوات التي ذكرناها ادناه.

رابط نتائج التوجيهي 2022

يستطيع كافة طلاب الثانوية العامة في الأردن وكذلك أولياء امورهم الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 بمجرد ظهورها بشكل رسمي من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية واتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت موضحة بشكل مفصل على النحو التالي:

اول خطة يجب عليك القيام بها وهو الدخول على البوابة الالكترونية الرسمية لنتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2022)

في الخطوة الثانية من الاستعلام عن النتيجة هو النقر على نتائج الثانوية العامة

الخطوة الثالثة اختيار القسم الذي ينتمي إليه الطالب سواء عليم او ادبي

ثم الخطوة الرابعة وهي إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له

في الأخير انقر على للاطلاع على النتيجة وستظهر نتيجة الطالب بشكل مفصل مع امكانية تحميلها وطباعتها.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق. على أهم الخطوات التي تم اتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية الأردنية. والتي يمكن من خلالها استخراج نتائج التوجيهي 2022