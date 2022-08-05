نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت التساؤلات حول شروط بنك التسليف 1444، حيث انه يقدم قروض لمجالات عدّة، وتختلف الشروط وفقًا لنوع القرض، ومن أهم الخَدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية هو قرض الأسرة، الذي يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود لإعانتهم على مواجهة التكاليف الاقتصادية للحياة، ويتميز القرض بمجانية المصاريف الإدارية بالإضافة إلى مِيزة السداد الشهري، وعند حدوث حالات العجز التامة أو الوفاة يتم إعفاء الفرد من سداد القرض حسب الضوابط المحددة من البنك.

شروط بنك التسليف 1444

لقرض الأسرة قامت هيئة بنك التنمية الاجتماعية بتحديد عدة شروط لبنك التسليف 1444 لاستحقاق قرض بنك التسليف، التي تتمثل في:

لا يتجاوز عمر الفرد المستحِقّ عن 70 سنة، وعمر الضامن عن 55 سنة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 12500 ريال سعودي.

يكون الزواج للمرة الأولى باستثناء وفاة الزوجة الوحيدة أو تطليقها.

يجب أن تكون الزوجة سُعُودية الجنسية، أو من أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حالة حمل جنسية بلد آخر، فيجب الحصول على موافقة الزواج من السلطات المختصة.

يجب إحضار عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة، ولكن لا يكون قد مر عليه أكثر من سنتين هجرتين، حيث إن موعد احتساب مدة عقد الزواج هو التاريخ الهجري.

يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

آلية الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهُوِيَّة

يمكن استعلام عن قروض بنك التنمية الاجتماعية من خلال اتباع الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. ثم يتم تسجيل الدخول بإدخال رَقم الهُوِيَّة الوطنية، أو رَقم السجل المدني وكلمة المرور. ومن ثم يتم اختيار الخَدمات الإلكترونية. واختيار نوع القرض المراد الاستعلام عنه. والضغط على كلمة كشف حساب. وبذلك تظهر كافة البيانات التي تخص القرض.

كم مبلغ التسليف لقرض الأسرة

حدد بنك التنمية الاجتماعية قيمة قرض الأسرة مع استثناء بعض الأفراد نظراً للفئة العمرية الخاصة بهم، ويقدر قرض الأسرة بحوالي 60 ألف ريال سعودي، التي تكون كالتالي:

الأفراد ذوي عمر أكثر من 60 عام، وأقل من 65 عام يقدر القرض ب 30 ألف ريال سعودي.

والأفراد أكبر من 65 عام وأقل من 70 عام تكون قيمة القرض 18 ألف ريال سعودي.

ويقوم بنك التنمية الاجتماعية بتحديد المدة اللازم صرف قرض الأسرة بها، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط الواجبة، الذي يستغرق من 7 إلى 10 أيام لكي يتم الحصول على قرض الأسرة بعد تقديم الطلب إلكترونياً والالتزام بشروطه.

وفي نهاية هذا المقال نكون وضحنا لكم شروط بنك التسليف 1444، وآلية الاستعلام عن أساط بنك التسليف برقم الهُوِيَّة، وكذلك كم مبلغ بنك التسليف لقرض الأسرة.